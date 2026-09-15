München erhält Leichtathletik-WM 2031

München erhält den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031. Zwei Jahre zuvor wird es in Afrika zu einer Premiere kommen.

Nächste Leichtathletik-Party in Deutschland: München richtet 2031 die WM aus. Das gab der Weltverband World Athletics nach seiner Councilsitzung in Budapest bekannt. Damit werden die Titelkämpfe zum insgesamt dritten Mal und erstmals seit den Usain-Bolt-Festspielen von Berlin 2009 wieder in Deutschland ausgetragen. Die WM 2029 findet in Nairobi/Kenia statt – und damit erstmals in Afrika.

Das Olympia-Stadion in München Das Olympia-Stadion in München © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Frank Hoermann

Leichtathletik-WM: Olympiastadion wird renoviert

München hatte im Vorfeld viel Werbung für sich gemacht, die WM soll im dann frisch renovierten Olympiastadion ausgetragen werden. Die Stadt plant derzeit mit Kosten in Höhe von rund 110 Millionen Euro für 2031.

1993 hatte Stuttgart die erste WM in Deutschland ausgetragen, es wurde ein stimmungsvolles Fest. Auch die WM 2009 in Berlin wurde zur Party mit den beiden Sprint-Weltrekorden von Bolt über 100 (9,58 Sekunden) und 200 m (19,19). Zuletzt hatte in München die EM 2022 stattgefunden und bei den Stars und Zuschauern für Begeisterung gesorgt.