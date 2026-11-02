Die beiden großen Rennfahrer huldigen dem Wunderkind.

Max Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton sorgten auf dem Podest für eines der ikonischsten Bilder der jüngeren Formel-1-Geschichte. Beide Piloten, Mehrfach-Weltmeister mit insgesamt elf Titeln, schulterten Kimi Antonelli und ließen den neuen Champion in Mexiko-Stadt hochleben. „Das war eine unglaubliche Saison. Dieses Podium mit Max und Lewis teilen zu können, ist wirklich unglaublich“, sagte Antonelli: „Ich freue mich auf weitere Duelle in der Zukunft.“

Antonelli feiert historischen WM-Triumph

Beim Großen Preis von Mexiko hatte sich Antonelli zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse gekrönt. „Phänomenal“, nannte Hamilton die Leistung des 20-Jährigen. „Ich bin sehr stolz auf ihn“, betonte Verstappen.

Antonelli selbst versuchte zu begreifen, was in Mexiko passiert war. „Ich bin dankbar, das ist ein Moment, der immer bei mir bleiben wird. Ich bin sprachlos“, sagte er. Ein dritter Platz hinter Rennsieger Verstappen (Red Bull) und Hamilton (Ferrari) hatte ihm zum großen Triumph gereicht.

„An diesem Wochenende, da war ich ein bisschen angespannt. Aber jetzt bin ich einfach nur happy und erleichtert, dass wir es hinbekommen haben“, sagte Antonelli: „Jetzt können wir die restliche Saison genießen.“ Nach neun Siegen und 16 Podien in 19 von 23 Rennen ist der WM-Triumph der vorläufige Höhepunkt von Antonellis verheißungsvoller Karriere.