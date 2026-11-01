Formel 1: Rennen von Mexiko live im TV, Livestream, Ticker

Wird Kimi Antonelli in Mexiko Weltmeister der Formel 1? Der Mercedes-Jungstar steht vor der Krönung, Lewis Hamilton geht erstmals für Ferrari von der Pole-Position ins Rennen.

Beim Großen Preis von Mexiko am Sonntag, dem 1. November 2026, kann Kimi Antonelli vorzeitig Formel-1-Weltmeister werden. Der Start auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit, es ist der 19. Saisonlauf, er geht über 71 Runden.

Mit 20 Jahren wäre der Mercedes-Pilot der jüngste Weltmeister der Geschichte.

Kimi Antonelli könnte heute Weltmeister werden Kimi Antonelli könnte heute Weltmeister werden © IMAGO/NurPhoto

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So wird Antonelli in Mexiko Weltmeister

Antonelli führt die WM nach 18 Rennen mit 365 Punkten vor seinem Teamkollegen George Russell (242) und Hamilton (241) an, der Vorsprung beträgt 123 Zähler.

Nach Mexiko sind noch maximal 100 Punkte zu vergeben, der Titel wäre perfekt, wenn Antonellis Vorsprung dann bei mindestens 100 Punkten liegt. Er wird Weltmeister, wenn er Neunter oder besser wird, bei Platz zehn, sofern Russell nicht gewinnt, und selbst ohne Punkte, sofern weder George Russell noch Lewis Hamilton gewinnen.

Selbst bei Punktgleichstand hätte Antonelli wegen der meisten Saisonsiege die Nase vorn. Max Verstappen hat 129 Punkte Rückstand und ist rechnerisch raus. Auch die Konstrukteurs-WM könnte bereits entschieden werden, falls für Mercedes fast alles zusammenpasst.

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Hamilton sichert sich Pole-Position

Im Qualifying sicherte sich Hamilton seine erste Pole-Position für Ferrari. Er schlug Russell um nur 0,009 Sekunden. Beide müssen das Rennen gewinnen, um Antonelli vom Titelgewinn abzuhalten.

Leclerc wurde Dritter, Verstappen verpasste als Vierter die Pole knapp. Antonelli startet nur von Platz fünf und hatte Mühe, den Mercedes ins richtige Fenster zu bringen.

mit Sport-Informations-Dienst.