Diomande-Deal: Zweitligist freut sich über Geldregen

Daniel Höhn 07.08.2026 • 11:06 Uhr Real Madrid soll für Yan Diomande tief in die Tasche greifen. Über den Transfer freut sich auch ein ehemaliger Klub des Offensivspielers.

Der Wechsel von Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid lässt auch einen der ehemaligen Klubs des Offensivspielers jubeln.

Die Sachsen hatten den Flügelspieler im Sommer 2025 für 20 Millionen Euro von CD Leganes verpflichtet. Der spanische Zweitligist sicherte sich übereinstimmenden Berichten zufolge damals eine fünfprozentige Beteiligung, wenn Diomande mit Gewinn weiterverkauft würde.

Da Real nun offenbar 125 Millionen Euro für Diomande an Leipzig überweist, streicht Leganes 5,25 Millionen ein. Die fünfprozentige Weiterverkaufsbeteiligung soll sich nur auf den Gewinn, also 105 Millionen (125 Mio. minus 20 Mio.) beziehen.

Diomande: Gewinnbeteiligung noch höher?

Durch Boni könnte die Summe, die der Zweitligist erhält, wohl sogar noch weiter anwachsen. Derweil berichtet die spanische Zeitung AS sogar von einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung für Leganes. In diesem Fall würde der Verein mindestens 10,5 Millionen Euro erhalten.

„Für so einen Klub bedeutet das einen sehr bedeutenden finanziellen Schub, aber vor allem freuen wir uns, weil Yan es verdient hat“, sagte Klub-Funktionär Martín Mantovani: „Es ist der Lohn für unsere Arbeit im Scouting und in der Spielerentwicklung, und er hat noch enormes Entwicklungspotenzial.“