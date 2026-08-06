Offiziell! Diomande wechselt zu Real Madrid

Der Transferpoker ist endlich beendet: Yan Diomande wechselt von RB Leipzig zu Real Madrid!
Diomande-Transfer offiziell!
Die Königlichen binden den 19 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste bis zum Sommer 2033 an sich, das vermeldete der Klub am Donnerstagnachmittag.
„Es macht uns stolz, dass Yan durch seine starken Leistungen bei RB Leipzig international für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das zeigt, welche Entwicklung junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler bei uns nehmen können“, sagte Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung.
Diomande könnte zum Rekordtransfer aufsteigen
Auch Diomande kam in der Mitteilung zu Wort: „Ich bin RB Leipzig unglaublich dankbar. Der Club und die Verantwortlichen haben vor einem Jahr an mich geglaubt, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Profispiele absolviert hatte. Sie haben mir das Vertrauen geschenkt und mir die Chance gegeben, mich auf höchstem Niveau zu beweisen.“
Real soll eine garantierte Ablöse von 125 Millionen Euro zahlen. Durch realistische Bonuszahlungen könnte das Gesamtpaket auf 135 Millionen Euro anwachsen, mit weiteren – schwieriger zu erreichenden – Prämien sogar auf bis zu 140 Millionen Euro.
Real Madrid: Diomande wohl teuerster Transfer der Klub-Geschichte
Damit würde Diomande sogar Jude Bellingham als teuersten Transfer der Vereinsgeschichte der Königlichen ablösen.
„Der Wechsel zu Real Madrid ist für mich die Erfüllung eines Kindheitstraums. Umso dankbarer bin ich den Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie mir diesen Wechsel trotz meines laufenden Vertrags ermöglichen“, wurde Diomande zitiert.
Hinzu kommt: In der Bundesligahistorie wurde nur für Ousmane Dembélé für mehr Geld transferiert. Der Franzose wechselte 2017 für 148 Millionen von Borussia Dortmund zum FC Barcelona.