Transfer-Hammer vor Abschluss! Diomande vor Wechsel zu Real Madrid

Niclas Löwendorf , Maximilian Huber , Stefan Schnürle 06.08.2026 • 12:47 Uhr Yan Diomande wird RB Leipzig aller Voraussicht nach verlassen. Der Ivorer hat das Trainingslager der Sachsen bereits verlassen und wird zum Medizincheck bei Real Madrid erwartet.

Die Saga rund um Yan Diomande ist beendet. RB Leipzig und Real Madrid haben nun endlich den entscheidenden Durchbruch erzielt und sich auf einen Transfer geeinigt.

Nach SPORT1-Informationen hat der Ivorer das Trainingslager der Sachsen in Österreich bereits wieder verlassen und wird zum Medizincheck in Madrid erwartet. Sky berichtete zuerst.

Wird Diomande Reals Rekordzugang?

Für den 19 Jahre alten Rechtsaußen, der auch auf der linken Offensivseite eingesetzt werden kann, soll Real eine garantierte Ablöse von 125 Millionen Euro zahlen. Durch realistische Bonuszahlungen könnte das Gesamtpaket auf 135 Millionen Euro anwachsen, mit weiteren – schwieriger zu erreichenden – Prämien sogar auf bis zu 140 Millionen Euro.

Damit würde Diomande sogar Jude Bellingham als teuersten Transfer der Vereinsgeschichte der Königlichen ablösen. Dazu kommt: In der Bundesligahistorie wurde nur für Ousmane Dembéle mehr Geld transferiert. Der Franzose wechselte 2017 für 148 Millionen von Borussia Dortmund zum FC Barcelona.