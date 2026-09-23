Neuer Vertrag für NBA-Topstar Kawhi Leonard

Kawhi Leonard verlängert bei den Toronto Raptors für zwei Jahre und verzichtet dabei auf Gehalt.

Kawhi Leonard hat sich langfristig an die Toronto Raptors gebunden. Der Star-Forward unterschrieb nach seiner Rückkehr von den Los Angeles Clippers einen neuen Vertrag über zwei Jahre und 115 Millionen Dollar, der eine Player Option für die Saison 2028/29 enthält.

Leonard steht damit für die kommenden drei Spielzeiten und insgesamt 165 Millionen Dollar in Toronto unter Vertrag. Sein Agent Harrison Gaines bestätigte ESPN die Einigung am Dienstag. Der 35-Jährige verzichtete dabei auf rund elf Millionen Dollar gegenüber seinem maximal möglichen Vertragsvolumen.

Leonard-Deal monatelang auf Eis

Die Raptors hatten sich bereits am 30. Juni mit den Clippers auf einen Trade für Leonard geeinigt. Der zweimalige Finals MVP wechselte nach Toronto, nach Los Angeles gingen Brandon Ingram, Gradey Dick, zwei ungeschützte First-Round-Picks, ein Pick Swap sowie zwei Second-Round-Picks.

Die NBA setzte den Transfer wegen ihrer Untersuchung gegen die Clippers wegen möglicher Salary-Cap-Umgehungen zunächst aus. Erst am 14. September wurde der Deal finalisiert. Leonard verzichtete zudem auf seinen Trade Kicker in Höhe von 7,45 Millionen Dollar, damit Toronto unter der ersten Luxussteuer-Grenze bleiben konnte.

Rückkehr des Titelhelden nach Toronto

Für Leonard ist es die Rückkehr zu jenem Team, das er in seiner ersten und bislang einzigen Saison in Toronto zur einzigen Championship der Franchise-Geschichte geführt hatte. In diesem Playoff-Run dominierte er mit 30,5 Punkten, 9,1 Rebounds und 1,7 Steals pro Partie und wurde zum Finals MVP gewählt.

Auch bei den Clippers zeigte Leonard in der vergangenen Saison trotz seiner Verletzungshistorie weiter Elite-Niveau: In 65 Einsätzen verbuchte er 27,9 Punkte, 6,4 Rebounds, 3,6 Assists und 1,9 Steals im Schnitt. Nun bildet er bei den Raptors gemeinsam mit Scottie Barnes das neue Gesicht des Teams.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.