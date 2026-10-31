Die nächste bittere Nachricht für das Team von Nationalspieler Isaiah Hartenstein - auch Chet Holmgren fällt aus.

Die Sorgen bei Oklahoma City Thunder werden immer größer. Nach der schweren Verletzung von Jalen Williams fehlt dem Team des deutschen Basketball-Nationalspielers Isaiah Hartenstein auch Chet Holmgren länger.

Wegen eines kleinen Patellasehnenrisses im rechten Knie fällt der 24-Jährige bis zu zehn Wochen aus, das gab das NBA-Team bekannt.

Zwangspause für Chet Holmgren Zwangspause für Chet Holmgren © AFP/GETTY IMAGES/SID/JOSHUA GATELEY

OKC kämpft mit Verletzungssorgen

„Big Man“ Holmgren, Nummer zwei im Draft 2022, hatte seit dem 25. Oktober Probleme. Am Freitag wurde nach Klubangaben eine „biologische Behandlung“ durchgeführt, laut NBC ist damit eine Plasma-Therapie gemeint.

Williams hatte am vergangenen Sonntag einen Wadenbeinbruch sowie eine Luxation des linken Sprunggelenks erlitten. Noch ist unklar, wie lange der 25-Jährige dem Champion von 2025 fehlen wird.

Guard Cason Wallace wurde am Freitag an der Schulter operiert und fällt monatelang aus. OKC ist mit vier Siegen aus fünf Spielen in die Saison gestartet.