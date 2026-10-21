Luka Doncic schwört die Lakers-Fans vor dem Auftakt gegen die Warriors auf ganz besondere Weise ein.

Luka Doncic setzt vor dem Saisonstart der Los Angeles Lakers ein klares Zeichen. Der Superstar schaltete in der Mittwochausgabe der Los Angeles Times eine ganzseitige Anzeige und versprach den Fans den Angriff auf den Titel – in der ersten Spielzeit nach der Trennung von LeBron James.

„Liebes LA, heute Abend beginnen wir unseren Run auf die Meisterschaft“, eröffnete Doncic seine Botschaft. Der Slowene formulierte den Anspruch der neuen Lakers-Ära klar: „Wir haben ein besonderes Team. Wir wissen, was ihr erwartet, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu liefern.“

Luka Doncic will mit den Lakers angreifen Luka Doncic will mit den Lakers angreifen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Doncic bedankt sich bei Lakers-Fans

Doncic erinnerte zugleich an den Empfang nach seiner Ankunft in Los Angeles. „Von dem Moment an, als ich in LA ankam, habt ihr mich mit offenen Armen empfangen. Das werde ich nie vergessen“, schrieb er und fügte sein Versprechen an: „Wir werden jeden einzelnen Abend alles geben, was wir haben.“

Am Mittwochabend beginnt für die Lakers gegen Stephen Curry und die Golden State Warriors die neue Saison. Für Dončić ist es der erste offizielle Auftritt als Gesicht des Teams in der Post-LeBron-Ära.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.