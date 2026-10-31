Beim zweiten Spiel innerhalb weniger Tage in Toronto setzt sich Orlando gegen die Raptors durch durch.

Nur 48 Stunden nach der schlimmen Pleite bei den Toronto Raptors ist Basketballstar Franz Wagner in der NBA mit Orlando Magic die schnelle Revanche geglückt.

Beim „Double Header“ in Kanada setzte sich das Team aus Florida im zweiten Duell 121:114 durch, Wagner gelang mit 26 Punkten seine bislang beste Saisonleistung.

Franz Wagner setzte sich mit Orlando gegen Toronto durch Franz Wagner setzte sich mit Orlando gegen Toronto durch © AFP/GETTY IMAGES/SID/DUSTIN SATLOFF

Wagner glänzt: Assist-Bestwert!

Im ersten Duell am Mittwoch (99:129) habe Orlando „eine schreckliche Leistung“ gezeigt, sagte der Welt- und Europameister: „Sie waren uns körperlich überlegen – diesmal sind wir aber mit deutlich mehr Intensität aufgetreten als zuletzt. Eine starke Reaktion von uns – jetzt geht’s weiter.“

Wagner legte beim erst zweiten Sieg im fünften Spiel der noch jungen NBA-Saison ein Double-Double auf, mit elf Assists egalisierte der Berliner seine persönliche Bestmarke. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam auf acht Punkte. Topscorer der Magic war Desmond Bane (28). Am Sonntag spielt Orlando bei den Boston Celtics.

Mo Wagner und Schröder kassieren Pleiten

Wagners älterer Bruder Moritz verlor mit den Brooklyn Nets auch das fünfte Saisonspiel. Gegen die Detroit Pistons war beim 94:110 nichts zu holen, Wagner kam von der Bank und war mit 16 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft, holte zudem acht Rebounds.

Für die Charlotte Hornets setzte es ebenfalls eine klare Niederlage. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder musste sich an der Seite der beiden deutschen Rookies Hannes Steinbach und Christian Anderson mit den Gästen bei den Washington Wizards 79:95 geschlagen geben. Schröder kam auf acht Punkte, Anderson auf vier. Steinbach, der keine zwei Minuten spielte, blieb in seinem erst zweiten Einsatz ohne Korberfolg.

DEINE MEINUNG

Superstar LeBron James gewann mit den Philadelphia 76ers auch das zweite Spiel gegen Meister New York Knicks. Die Gastgeber aus Pennsylvania setzten sich nach dem Erfolg im Auftaktspiel diesmal mit 98:93 durch, James verbuchte 20 Punkte. Alle Partien gehörten zum ersten Spieltag im NBA Cup, sie zählen aber auch für die Hauptrunde.