Warriors-Star Draymond Green muss mal wieder vom Feld. Zuvor gerät er mit einem Spieler aneinander, den er ohnehin nicht leiden kann.

Draymond Green hat beim Duell der Golden State Warriors mit den Phoenix Suns erneut für einen Eklat gesorgt. Der Forward kassierte im dritten Viertel zwei Technical Fouls und musste vorzeitig in die Kabine.

Auslöser war eine harte Szene unter dem Korb: Green brachte Suns-Center Khaman Maluach zu Boden. Dillon Brooks ging dazwischen, stellte Green zur Rede und verschärfte die Situation. Der Warriors-Routinier griff Brooks daraufhin am Trikot im Bereich des Halses – die Referees belegten ihn mit dem zweiten Technical und sprachen die Ejection aus.

Green und Brooks können sich nicht leiden

Dass ausgerechnet Green und Brooks aneinandergerieten, überrascht in der NBA kaum. Beide stehen für kompromisslose Defense, intensive Trash-Talk-Duelle und eine lange Vorgeschichte. Brooks führte die Liga in der vergangenen Saison bei Technical Fouls an, Green belegte Rang drei.

Die Abneigung ist seit Jahren offen. Brooks sagte 2023 über seinen Kontrahenten: „Ich mag Draymond überhaupt nicht.“ Green verzichtete damals zunächst auf eine Antwort, nannte den Suns-Forward später aber unter anderem einen „Idioten“ und „Trottel“. Die Konfrontation gegen Maluach und Brooks lieferte ihrem Dauerzwist nun das nächste Kapitel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.