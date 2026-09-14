Mahomes und sein langer Weg zurück

Neun Monate nach seiner schweren Verletzung steht Patrick Mahomes vor der Rückkehr auf die NFL-Bühne. Vor dem Saisonauftakt der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos hat der Superstar einen langen und kräftezehrenden Reha-Weg hinter sich, auf dem er nicht nur sportliche Hürden überwinden musste.

Wenn die Kansas City Chiefs in der Nacht auf Dienstag (02.15 Uhr deutscher Zeit) gegen die Denver Broncos in die neue NFL-Saison starten, richtet sich der Blick vor allem auf einen Mann: Patrick Mahomes. Der Star-Quarterback steht nach monatelanger Reha vor seinem lang erwarteten Comeback.

Für Mahomes endet damit eine Leidenszeit, die am 14. Dezember 2025 begann. Im Spiel gegen die Los Angeles Chargers zog sich der dreimalige Super-Bowl-Champion einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie des Außenbands im linken Knie zu. Bereits einen Tag später wurde er in Dallas operiert. Als ihm die Mediziner erklärten, wie viel Arbeit vor ihm liegen würde, soll Mahomes nur geantwortet haben: „I’m willing to do whatever it takes“ – „Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist.“

Patrick Mahomes steht nach seiner schweren Verletzung vor dem Comeback Patrick Mahomes steht nach seiner schweren Verletzung vor dem Comeback © IMAGO/Icon Sportswire

Mahomes trainierte bis zu sieben Stunden am Tag

Genau dieses Motto begleitete ihn durch die folgenden Monate. Laut einem Bericht von ESPN verbrachte Mahomes seit Januar nahezu täglich mehrere Stunden in der Reha-Einrichtung der Chiefs. Teilweise arbeitete er mehr als sieben Stunden pro Tag an seinem Comeback.

Besonders hart sei die erste Phase nach der Operation gewesen: „Der schwierigste Teil war am Anfang, als ich nicht einmal meinen Kindern hinterherlaufen konnte“, sagte Mahomes. Noch schmerzhafter sei allerdings das Zuschauen gewesen: „Ich saß am Behandlungstisch und musste zusehen, wie wir die letzten Spiele bestritten. Das hat wehgetan.“

Schritt für Schritt ging es anschließend zurück auf den Trainingsplatz. Im Frühjahr sorgten erste Videos von Wurf- und Bewegungsübungen bereits für Optimismus unter den Chiefs-Fans. Im Sommer erhielt Mahomes schließlich die Freigabe für das Training. Während des Camps testete der 30-Jährige wieder verstärkt seine Beweglichkeit außerhalb der Pocket und gewöhnte sich an die Knieorthese, die er auch bei seiner Rückkehr tragen wird.

DEINE MEINUNG

„Dieses Spiel ist immer das Ziel gewesen“, sagte Mahomes wenige Tage vor dem Auftakt. Auch gegenüber ESPN stellte er klar, dass er ohne Einschränkungen spielen wolle: „Ich habe die Kraft aufgebaut und all die Tage in der Reha investiert, damit ich wieder ich selbst sein kann.“ Chiefs-Headcoach Andy Reid kündigte bereits an, dass die Offense nicht angepasst werde: „Wir werden nichts zurückhalten.“

Für Kansas City hat Mahomes‘ Rückkehr enorme Bedeutung. Nach einer enttäuschenden Saison 2025, in der die Chiefs mit einer 6:11-Bilanz erstmals seit Jahren die Playoffs verpassten, soll der Weg mit dem zweimaligen NFL-MVP zurück an die Spitze führen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.