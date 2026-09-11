NFL-Star mit krasser Alkohol-Beichte

Rams-Receiver Puka Nacua spricht offen über eine schwierige Offseason. Der 25-Jährige schildert die Belastung durch seine neue Rolle als Vater und öffentliche Person - und spricht über eine Alkohol-Vergangenheit.

Puka Nacua hat vor dem Saisonauftakt der Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers (7:27) offen über eine belastende Offseason gesprochen. Im Interview mit Elle Duncan für Netflix bezeichnete der Receiver diese Phase als die „dunkelsten Zeiten, die ich in meinem Leben erlebt habe“. Diese Phase führte ihn in eine Reha-Einrichtung.

In der Offseason habe er erkannt, Konflikten ausweichen zu müssen, erklärte Nacua. „Ich habe immer wieder nach verschiedenen Wegen gesucht, dieser Anspannung, diesem Stress zu entkommen.“

Puka Nacua spricht offen über eine schwierige Zeit Puka Nacua spricht offen über eine schwierige Zeit © IMAGO/ZUMA Press Wire

Alkohol? NFL-Star Nacua: „Habe mich regelrecht betäubt“

Auslöser seien die Veränderungen durch seinen wachsenden Bekanntheitsgrad, der Druck zu konstanten Leistungen und seine neue Familiensituation gewesen. „Ich bin vor Kurzem Vater geworden. Mein Sohn ist zehn Monate alt, und die gemeinsame Erziehung mit seiner Mutter zu organisieren – ich habe mich eher isoliert und das Gefühl gehabt, dass das Gewicht all dieser Probleme und Dinge auf meinen Schultern lastet.“ Er sei nicht bereit gewesen, um Hilfe zu bitten, und habe seine Ängste sowie Sorgen nicht geteilt.

Auch Alkohol habe dabei eine Rolle gespielt. „Alkohol war definitiv ein Thema für mich. Ich habe mich damit regelrecht betäubt, damit die Probleme und der Stress, die ich empfand, nie die Chance hatten, angesprochen zu werden“, sagte Nacua. Erst im Rehabilitationszentrum habe er offene und ehrliche Gespräche führen können.

Nacua wurde 2023 in der fünften Draft-Runde von den Los Angeles Rams ausgewählt. Bei der Wahl zum NFL Offensive Player of the Year 2025 belegte er den dritten Platz.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.