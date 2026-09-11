Böse Überraschung für Topfavorit

Die NFL feiert ihre Premiere in Australien und erlebt gleich ein deutliches Ausrufezeichen. Die San Francisco 49ers setzen sich gegen die Los Angeles Rams durch und senden zum Start der neuen Saison eine klare Botschaft an die Konkurrenz.

Die San Francisco 49ers haben das erste NFL-Hauptrundenspiel auf australischem Boden für sich entschieden. Im traditionsreichen Melbourne Cricket Ground setzte sich das Team zum Auftakt der Saison mit 27:7 gegen die Los Angeles Rams durch.

Vor mehr als 100.000 Zuschauern lieferten die 49ers vor allem nach der Pause eine starke Vorstellung ab. Nachdem die Rams zwischenzeitlich mit 7:3 in Führung gegangen waren, übernahm San Francisco die Kontrolle und erzielte die letzten 24 Punkte der Partie.

Die San Francisco 49ers haben die Los Angeles Rams geschockt Die San Francisco 49ers haben die Los Angeles Rams geschockt © IMAGO/AAP

Quarterback Brock Purdy führte die 49ers mit 205 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen zum Sieg. Auch Neuzugang Mike Evans überzeugte bei seinem Debüt für San Francisco mit einem Touchdown-Catch. Die Defensive der Niners stellte zudem den amtierenden MVP Matthew Stafford vor große Probleme.

Die Rams, die spätestens nach der Verpflichtung von Neuzugang Myles Garrett als Topfavorit auf den Super Bowl gehandelt wurden, blieben offensiv weit hinter den Erwartungen zurück. Stafford brachte es auf 155 Passing Yards, warf eine Interception und blieb erstmals seit Ende der Saison 2024 ohne Touchdown-Pass. Der einzige Touchdown der Kalifornier gelang Running Back Kyren Williams.

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Dabei sorgte die Spielvorbereitung der beiden Teams angesichts des langen Fluges nach Australien und der 17-stündigen Zeitverschiebung für Diskussionen. Während die 49ers eine Woche im Voraus in Richtung Victoria aufgebrochen waren und sich in Ruhe vor Ort akklimatisierten, kamen die von den Buchmachern als Titelfavorit eingestuften Rams erst einen Tag vor der Partie an.

„Wir waren in dieser Phase einfach nicht gut genug“

„Ich suche keine Ausreden. Ob man nun sagt, es liege am Reisen oder was auch immer – wir waren in dieser Phase einfach nicht gut genug“, sagte Rams-Coach Sean McVay: „Wir haben nicht gut genug trainiert, und wir werden das analysieren und nach vorne schauen.“

„Ich bin einfach so stolz auf dieses Team“, sagte San Franciscos Tight End George Kittle: „Wir haben die Reise nach Australien mit Begeisterung angenommen – 15 Stunden Flug, wir sind die ganze Woche hier. Es war eine Tortur, aber wir haben es geschafft.“

Historischer NFL-Abend in Melbourne

Die Begegnung markierte einen Meilenstein für die Liga. Erstmals wurde ein reguläres NFL-Spiel in Australien ausgetragen. Das Melbourne Cricket Ground war mit mehr als 100.000 Fans nahezu ausverkauft und bot eine beeindruckende Kulisse für die internationale Expansion der Liga.

Für die 49ers ist der Erfolg zugleich ein wichtiger Sieg im direkten Duell zweier NFC-West-Rivalen. Die Rams dagegen starten nach einer enttäuschenden Vorstellung mit einer empfindlichen Niederlage in die neue Spielzeit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.