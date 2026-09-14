Nächster Sieg für Deutschland?

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft peilt bei der EM nach den drei Erfolgen zum Auftakt den nächsten Sieg an. Am Montag geht es gegen die Schweiz. So können Sie das Spiel live im TV verfolgen.

Drei Spiele, drei Siege – für die deutschen Volleyballer läuft es bei der Europameisterschaft wie geschmiert. Nach den Siegen gegen die Türkei, Lettland und Rumänien wartet nun das Duell mit der Schweiz.

Das Team von Bundestrainer Massimo Botti steht bereits sicher im Achtelfinale. Am Montagnachmittag um 16 Uhr geht es gegen die Schweiz, die aktuell noch ohne Sieg dasteht. Deutschland ist also klar favorisiert.

Deutschland hat die ersten drei Gruppenspiele allesamt gewonnen Deutschland hat die ersten drei Gruppenspiele allesamt gewonnen © IMAGO/Dan Potor

Volleyball-EM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Schweiz

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Nachdem die deutsche Mannschaft um Kapitän Jan Zimmermann am Donnerstag gegen die Türkei nach 0:1-Satzrückstand mit 3:1 gewonnen hatte, folgte am Freitag ein ungefährdeter 3:0-Erfolg gegen Lettland. Auch gegen Gastgeber Rumänien behielt Deutschland am Samstag die Oberhand und siegte mit 3:2.

Zum Abschluss ist die deutsche Auswahl dann noch gegen Olympiasieger Frankreich gefordert. Dort geht es im direkten Duell dann wohl um den Gruppensieg.

Die Europameisterschaft läuft noch bis zum 26. September und wird in Rumänien, Italien, Bulgarien sowie Finnland ausgetragen. Der Sieger des Turniers erhält ein Direkt-Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

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