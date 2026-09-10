Ski-Dominator meldet sich zurück

Marco Odermatt steht nach seiner Muskelverletzung wieder auf Ski. Der Schweizer trainiert mit Justin Murisier in Chile.

Marco Odermatt ist nach seiner Muskelverletzung zurück im Schnee. Der Schweizer Ski-Superstar absolvierte in Chile seine ersten Schwünge und meldete sich damit aus dem Trainingslager zurück.

Auf Instagram veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild gemeinsam mit seinem Teamkollegen Justin Murisier auf der Piste. Zu seinem Foto schrieb der Olympiasieger und Weltmeister: „Zurück auf dem Schnee.“

Odermatt sammelt wieder Pistenkilometer

Vor knapp zwei Wochen hatte die Verletzung des fünfmaligen Gesamtweltcupsiegers für Aufsehen gesorgt. Odermatt hatte sich beim Athletiktraining eine Muskelverletzung zugezogen, weshalb zunächst sogar ein Verpassen des wichtigen Schneetrainings in Chile im Raum stand. Das Camp im südamerikanischen Winter ist für die Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison von großer Bedeutung.

Eine Absage wurde jedoch lediglich zur Verschiebung: Mit einwöchiger Verspätung reiste Odermatt nach Chile und kann nun wieder Trainingskilometer sammeln.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.