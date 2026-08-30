Marco Odermatt muss seine Saisonvorbereitung vorerst unterbrechen. Der 28-Jährige wird den geplanten Trainingsblock auf den Schneefeldern von El Colorado nicht absolvieren.
Bitterer Rückschlag für Ski-Dominator
Marco Odermatt muss wegen einer leichten Muskelverletzung pausieren - der Chile-Trainingsblock in El Colorado fällt aus.
Marco Odermatt muss einen Rückschlag hinnehmen
© IMAGO/Geisser
Während seine Teamkollegen am Montag nach Chile aufbrechen, bleibt Odermatt in der Schweiz. Auslöser sind Beschwerden, die in den vergangenen Tagen beim Athletiktraining aufgetreten waren.
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Eine anschließende Untersuchung in Zürich ergab eine leichte Muskelverletzung. Swiss-Ski machte keine genaueren Angaben dazu, welcher Bereich betroffen ist.
Behandlung statt Schneetraining
Für Odermatt stehen damit zunächst Behandlung und Aufbauarbeit im Vordergrund. Einen konkreten Zeitpunkt für die Rückkehr auf Schnee gibt es laut Swiss-Ski noch nicht. Erst wenn der Schweizer wieder vollständig belastbar ist, soll entschieden werden, wie seine weitere Vorbereitung auf die Saison 2026/27 aussieht.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.