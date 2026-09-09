Vonn warnt ihre Fans

Lindsey Vonn spricht eine Warnung an ihre Fans aus. Die US-Amerikanerin weist auf Fake-Profile hin, die mit ihrem Namen Geld und persönliche Daten erschleichen wollen.

Lindsey Vonn schlägt wegen einer Betrugswelle in den sozialen Netzwerken Alarm. Die erfolgreiche Skirennläuferin berichtet von zahlreichen Fake-Profilen, die ihren Namen sowie den ihrer Familie und ihres Teams missbrauchen. Ziel der Betrüger sei es, von Fans Geld oder persönliche Informationen zu erlangen.

In einem Video auf Instagram richtete sich die 41-Jährige nun direkt an ihre Follower. „Es gibt so viele Betrüger da draußen, die sich auf den sozialen Medien als Lindsey Vonn ausgeben“, sagte Vonn in dem Beitrag. Besonders deutlich stellte sie klar, dass entsprechende Nachrichten nicht von ihr stammen.

„Bitte seid euch bewusst: Ich würde nie jemanden über Social Media um Geld für mich oder für meine Stiftung bitten. Wenn euch jemand unter meinem Namen nach Geld fragt, dann bin das nicht ich“, erklärte Vonn auf Instagram. Sie melde gefälschte Accounts zwar selbst, doch deren Zahl sei groß.

Lindsey Vonn mit Aufruf an ihre Fans

Deshalb bittet die US-Amerikanerin ihre Community um Unterstützung. „Wenn euch ein solches Fake-Profil auffällt, bitte ich euch, es direkt bei Instagram, Twitter, Facebook & Co. zu melden“, sagte Vonn in ihrem Instagram-Video.

In sportlicher Hinsicht arbeitet die Ski-Ikone an ihrer Rückkehr nach einer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen im Februar. Voraussichtlich im November steht bei Vonn eine weitere Operation am gerissenen Kreuzband an. Ob sie anschließend noch einmal in den Weltcup zurückkommt, ist offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.