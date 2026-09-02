Nochmal unters Messer! Vonn gibt ernüchterndes Update

Celine Kreimer 02.09.2026 • 21:54 Uhr Sieben Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen gibt Ski-Star Lindsey Vonn ein Update zu ihrer Verletzung. Die 41-Jährige muss einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Ein Comeback rückt in weite Ferne.

„Ich hoffe, dass meine nächste Operation im November stattfindet, aber es wird irgendwann im Winter sein. Und dann dauert es weitere neun Monate bis zur Genesung“, sagte Vonn bei Eurosport. Der Olympiasiegerin von 2010 steht damit weiterhin ein langer Weg der Rehabilitation bevor.

Trotz des Rückschlags hob Vonn ihren bisherigen Fortschritt hervor und zeigte sich positiv gestimmt: „Im Moment fühle ich mich großartig und bin dafür sehr dankbar.“

Vonn besucht US Open

Am vergangenen Sonntag stand Vonn zwar noch nicht wieder auf Skiern, dafür aber für ein paar Minuten auf dem Tenniscourt – zur Begeisterung ihrer Fans. Im Rahmen einer Veranstaltung der International Tennis Hall of Fame griff sie selbst zum Schläger. Solange ihr Knie nicht schmerze, dürfe sie spielen, so Vonn auf Instagram.