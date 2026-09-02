Nochmal unters Messer! Vonn gibt ernüchterndes Update

Ski-Star Lindsey Vonn hat bei ihrem Besuch der US Open in New York verkündet, sich einer weiteren Operation unterziehen zu müssen. Nach ihrem schweren Sturz bei Olympia in Cortina d’Ampezzo im Februar 2026 wurde die 41-Jährige bereits mehrfach operiert. Ein konkreter Termin für den Eingriff stehe noch nicht fest.
Vonn gibt ernüchterndes Update
„Ich hoffe, dass meine nächste Operation im November stattfindet, aber es wird irgendwann im Winter sein. Und dann dauert es weitere neun Monate bis zur Genesung“, sagte Vonn bei Eurosport. Der Olympiasiegerin von 2010 steht damit weiterhin ein langer Weg der Rehabilitation bevor.
Trotz des Rückschlags hob Vonn ihren bisherigen Fortschritt hervor und zeigte sich positiv gestimmt: „Im Moment fühle ich mich großartig und bin dafür sehr dankbar.“
Vonn besucht US Open
Am vergangenen Sonntag stand Vonn zwar noch nicht wieder auf Skiern, dafür aber für ein paar Minuten auf dem Tenniscourt – zur Begeisterung ihrer Fans. Im Rahmen einer Veranstaltung der International Tennis Hall of Fame griff sie selbst zum Schläger. Solange ihr Knie nicht schmerze, dürfe sie spielen, so Vonn auf Instagram.
Der schwere Sturz bei den Olympischen Spielen in Cortina ist fast sieben Monate her. Vonn startete trotz ihres gerissenen Kreuzbands in der Abfahrt und stürzte bereits im Anfangsteil der Strecke. Dabei zog sich die US-Amerikanerin eine komplexe Fraktur des linken Unterschenkels zu und musste sich mehreren Operationen unterziehen.