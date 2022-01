AEW Rampage: John Moxley vs. Bryan Danielson wird angebahnt

Der frühere Daniel Bryan klatschte dem ehemaligen Dean Ambrose bei dessen Auszug sarkastisch Applaus und tauschte böse Blicke mit ihm aus. Eine Fehde der beiden Stars - die zu den größten gehören, die bei AEW mitmischen - deutet sich an. Ein Match der beiden hätte das Format, beim nächsten Pay Per View am 6. März eine tragende Rolle zu spielen.