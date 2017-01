Felix Schäfer -

Der Jib King hat bei klirrenden Minusgraden die Contest-Saison 2017 eingeläutet. Um die 20 Fahrer/-innen haben sich im Absolut Park getroffen, um die ersten Gewinner des neuen Jahres auszumachen. Beim Jib King steht ganz klar der Style und die Kreativität im Vordergrund, das war auch in diesem Jahr nicht anders. Gewertet wurde in drei Kategorien: Men, Women, Boys und U15. Alle Teilnehmer konnten in zwei Runs zeigen, was sie drauf haben. In der Männer-Kategorie ging's nach den beiden Quali-Runs im Finale am Stairset nochmal richtig zur Sache. Schließlich gewann Jeremie Unterberger mit einem Cab 270° Fs Boardslide auf dem Downrail und einem 50-50 Fs 360° out auf der Ledge. Platz zwei und drei gingen an Konrad Sonne und Felix Reicher.

Jeremie Unterberger hat die Judges mit seinen Skills am Stairset überzeugt und es nach ganz oben aufs Podest geschafft | © Absolut Park

Bei den Frauen ging's nicht weniger zur Sache: Klara Dinold sicherte sich mit einem Bs 360° Indy auf dem Kicker, Bs Boardslide am Downrail und Bs Lipslide an der Waterfall Tube den Titel der Jib Queen. Georgia Nicholls-Austin und Tinkara Tanja Valcl sicherten sich Platz zwei und drei.

Prime-Snowboarding-Jib-King-2017-05 Von links: Tinkara Tanja Valcl, Klara Dinold, Georgia Nicholls-Austin, Karlotta Killias, Kaili Randmae | © Absolut Park

Alle Fahrer waren sichtlich gestoked über das Setup des Contests. Rob Lane, der aus Schottland für den Jib King in den Absolut Park gekommen war, und sich den fünften Platz sicherte: "Es hat wirklich Spaß gemacht und war gut, wieder mit ein paar Freunden zu fahren, die ich letztes Jahr hier getroffen habe. Der Park ist fantastisch, sie bauen ihn so professionell und den Leuten hier liegt wirklich etwas an dem, was sie tun — einfach großartig."

Weiter geht's in Flachauwinkl vom 18. bis 22. März 2017 mit dem Spring, einem WST Elite Level Event. Der Contest ist durch das ganze internationel Fahrerfeld beliebt und lockt Jahr für Jahr einige der besten Slopstyle-Fahrer ins Salzburger Land. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Anfang Januar findet im Absolut Park Flachauwinkl der Jib King 2017 statt. Jeder motivierte Snowboarder kann mitmachen, seine besten Tricks zeigen und jede Menge Preise abstauben. Hier sind alle Infos zum ersten Contest der Saison im Absolut Park.

Mit dem Jib King wird kurz nach Silvester traditionell die Contest-Saison im Absolut Park Flachauwinkl eingeläutet. Wer sich bis zum 6. und 7. Januar 2017 von den Nachwehen der Neujahrs-Party erholt hat, packt am besten sein Board und stellt seine Skills auf den anspruchsvollen Obstacles im Jib Park unter Beweis. Denn neben vier begehrten Trophäen warten auch viele wertvolle Sachpreise auf die kreativsten und stylischsten Jibber des Tages.

Rund 70 Locals und Freestyle-Aficionados aus dem europäischen Ausland battlen beim Jib King im Absolut Park Anfang des Jahres um wertvolle Punkte für die Titel der Jib Kings und der Jib Queens. Die Jungs und Mädels machen es den beiden Judge-Teams selten leicht, statt Spin-to-Win stehen hier vor allem Kreativität, Style und Technik im Vordergrund.

Dank einer Auswahl von rund zwölf Obstacles gibt es im Jib Park jedoch zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Trick-Kombis zu zeigen und sich von den anderen Teilnehmern abzuheben.

Wertung und Contest-Ablauf beim Jib King 2017

Der Jib King ist ein klassischer Slopestyle-Contest und offen für alle Snowboarder, die sich sicher auf den Jib Features bewegen. Dabei ist ein Contest-Tag den Freeskiern und der andere den Snowboardern vorbehalten, gewertet wird in jeweils drei Kategorien: Boys U15, Girls und Men. Wie schon in den letzen Jahren wird das Finale der Männer auf dem ehemaligen Stair Set des Air & Style München stattfinden, welches mittlerweile fixer Bestandteil des Absolut Parks ist.

Wenn du am Jib King teilnehmen willst, dann melde dich am Contest-Tag kostenlos vor Ort an. Alle Informationen findest du vor dem Event auf absolutpark.com.

