Simon Strangfeld -

Given The Movie: Der preisgekrönte Film über die Geschichte der Goodwin Familie kommt nach Deutschland.

Warum geht es in Given The Movie?

'I ask my Dad, why are we leaving? He said, because it was what he did with is Dad.'

Durch die Augen des 6-Jährigen Jungen Given, nimmt uns der Film mit auf die Reise der Goodwin Familie. Regisseur Jess Bianchi präsentiert uns dabei mehr, als eine Travelstory. Die Goodwins leben einen alternativen Lifestyle, der geprägt ist von tiefer Verbundenheit mit Natur und Familie. Die Dokumentation hat 2016 eine Vielzahl an Auszeichnungen gewonnen und gehört zu den absoluten Surffilm-Highlights des letzten Jahres.

Wo und wann kann man den Film sehen?

HHonolulu Events veranstaltet vier Vorstellungen in Deutschland und eine in Österreich. Tickets können über die Facebook Event Seite gekauft werden.

Hamburg 27.01.17

Cologne 02.02.2017

Berlin 26.01.17

Munich 03.02.2017

Vienna 10.02.17

Given The Movie

