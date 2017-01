Grasgehren Season Recap 16 und Season Opening 17

Redaktion -

Die Saison im Snowpark Grasgehren läuft inoffiziell schon auf Hochtouren und nächstes Wochenende geht es mit dem Templeton Season Opener dann auch ganz amtlich los. Zur Einstimmung gibt es zudem noch das Highlight Video des letzten Winters auf die Augen!

Der Park in Grasgehren im Allgäu ist immer als erstes geöffnet in Deutschland und hat am Ende des Winters am längsten Rails zum Hiken bereitstehen. Seit Ende November 2016 ist die Saison bereits am laufen und am nächsten Wochenende wird dann der neue Winter mit einem ordentlichen Fest sowie zusammen mit dem Templeton Jungs ordentlich begrüßt!

Rider im Recap Video: first Moritz Kläger, 2nd Samy Kautner, 3rd Johannes "Jonny" Schaal, 4th Yanneck Konda, 5th Tajo Seefried, 6th Michael Mayer, 7th Patrick Schweizer and Tobias Hartmuth

Hier die offizielle Ankündigung zum Season Opener 2017:

"Doa schmilzt d`r Käs „ganz offiziell“ !

Die Templeton Posse leitet am 07. Januar offiziell die Saison im Snowpark Grasgehren ein. Doch was bedeutet es, wenn eine authentische Snowboard Marke wie Templeton etwas offiziell macht?!

Gut okay, erstmal geht mir bei dem Wort „offiziell“ und Templeton etwas kalt den Rücken runter, aber wenn man „offiziell“ in den Wortschatz von Templeton aufnehmen würde, dann wäre die Definition wohl: total abgedreht, „nicht zum Nachmachen geeignet“ & unvergesslich geil.

Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten und sind gespannt, was neben illegalen Glücksspiel, bei dem bis zu 60% Rabatt auf Templeton Teile ausgewürfelt werden kann und der zeremoniellen Einweihung der Templeton Kieferhütte sonst noch so alles „offiziell“ zelebriert wird. Fette Sandwiches und herzhaftes Meckatzer Löwenbräu runden das Programm ab und sorgen für das leibliche Wohl.

Was gibt es sonst noch zu sagen, außer das Frau Holle noch kräftig die Leinen schütteln soll, damit das Grasgehren Team ein kreatives Set Up zaubern kann. Es wird auf jeden Fall alles daran gesetzt, das bestehende Set Up weiter auszubauen. Ganz "offiziell" natürlich."

Grasgehren Season Recap 16 und Season Opening 17

Wir freuen uns und sind natürlich auf jeden Fall am Start - und das solltet ihr auch sein! Weitere Infos findet ihr auch auf Facebook und in der Veranstaltung.

