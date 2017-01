Mixtape: Dean Blotto Gray

Felix Schäfer -

Burton's langjähriger Haus- und Hoffotograf Dean Blotto Gray läutet mit seinem Mixtape das neue Jahr ein und liefert euch einen smoothen Soundtrack für den nächsten Tag auf dem Berg.

Dean Blotto Gray - hier vor seinem Beitrag zu Red Bull's Illume | © Red Bull Content Pool

Dean Blotto Gray ist einer jener Fotografen, die mit ihrer Arbeit unseren Blick auf Snowboarden maßgeblich geprägt haben. Seit mehr als vierzehn Jahren ist er nun schon mit seiner Fotokamera unterwegs und lichtet Snowboarden in seiner ganzen Vielfalt ab. Er ist sowohl im Backcountry wie auch auf der Straße und im Studio zu Hause, letzeres vor allem bei Burton. Seit vielen Jahren ist er für den Look der Kampagnen, Kataloge und Team-Shootings des traditionsreichen Brands verantwortlich. Außerdem hat er mit dem US-Label "Declan" eine kleine Kollektion an Mikrofasertüchern entwickelt, die nicht nur für Fotografen nützlich sind.

Blottos aktuelle Lieblings-Songs

Bevor wir euch ein wenig mehr über Blottos Kollaborationen mit Burton und dem Accessoires-Label Declan erzählen, gibt's aber wie versprochen sein Mixtape, das er extra für euch zusammengestellt hat. Kopfhörer auf und cruisen gehen!

Blotto x Burton

Family Tree Landlord Split, Family Tree Skip Jack Surf & Family Tree Branch Manager | © Burton

Seine Verbundenheit zu Burton wird auch in der Family Tree-Kollektion deutlich. Der Fotograf aus Colorado liebt es, Bäume zu fotografieren. So hat man sich dafür entschieden, alle Bases der Serie mit einer Auswahl dieser Fotos zu veredeln. Eine ziemlich gute Plattform, um seine Arbeit zu präsentieren.

Blotto x Declan

Signature-Kollektion von Declan | © Declan

Schmutzige Objektive sind das Grauen aller Fotografen und versauen jede noch so gute Einstellung. Damit nicht das verrotzte Taschentuch als Notlösung herhalten muss, hat das Accessories-Brand "Declan" gemeinsam mit Dean eine kleine, feine Signature Kollektion an Mikrofaser-Putztüchern herausgebracht. Die Tücher sind jedoch nicht nur für Fotografen geeignet, sondern lassen sich auch bestens zum Putzen von Brillen, Goggles, Smartphones etc. nutzen. Ein guter Tipp für alle, die auf der Suche nach einem kleinen, nützlichen Geschenk sind.

