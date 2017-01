MTB-Weltmeisterschaften 2020 in Deutschland und Österreich

Vroni Weiß -

Am Wochenende gab die UCI die Austragungsorte der Weltmeisterschaften 2020 bekannt: In Deutschland und Österreich werden die Titelkämpfe im Cross Country bzw. Downhill stattfinden.

Am Freitag gab die UCI die Termine und Austragungsorte für die Cross Country und Downhill Weltmeisterschaften bekannt. Und wir haben gleich zwei mal Grund zu Freude. Mit einer WM im eigenen Land wird uns nach zuletzt 1995 eine ganz besondere Ehre zuteil. Und Österreich als Nachbarland ist nur ein Steinwurf entfernt und wir können live vor Ort zu sein.

UCI Weltmeisterschaften im Cross Country und Downhill

Das Cross Country Rennen wird in Albstadt stattfinden. Der Kurs rund um das Bullentäle auf der schwäbischen Alb ist seit Jahren fester Bestandteil des Weltcup Kalenders und ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet. Die Zusage hat auch zur Folge, dass wir Nino Schurter und Co. in den kommenden Jahren bei Weltcup Rennen zu jubeln können. Denn schon seit längerem steht fest, dass der Weltcup bis mindestens 2018 dort gastiert und 2019 wird die Generalprobe für die im Jahr darauf stattfindende WM sein. Da 2020 wieder ein olympisches Jahr sein wird, wird der Termin wie schon 2016 vorverlegt: 25.-28. Juni 2020

Ob Dauerrivalen Nino Schurter und Julien Absalon bei der WM 2020 in Albstadt wieder um den Titel kämpfen werden? (Foto: Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool)

Bereits 2012 fand die Downhill-WM in Leogang statt und wird 2020 wieder dort hin zurückkehren. Der Kurs in Tirol ist ebenfalls jährlicher Schauplatz des Weltcups und bietet immer jede Menge Action für Zuschauer. Ebenso wie in Albstadt, stand schon im Vorfeld bis 2018 Leogang als Weltcuport fest. Die Pros werden 2019 zur Generalprobe und dann 2020 zum großen Showdown nach Österreich kommen. Die Masters-WM wird ebenfalls dort stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest, es ist aber mit einem Wochenende im September zu rechnen.

2020 dürfen wir wieder gespannt sein, wer als schnellster über das Steinfeld in den Zielsprint von Leogang einbiegt und sich damit die Regenbogenstreifen holt.

© Primesports.de