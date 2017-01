Nicolas Müller’s „Fruition“ jetzt online erhältlich + Neuer Japan Clip

Redaktion -

Der Trailer zu Nicolas Müller's "Fruition" hat die Snowboard Szene schon ziemlich in Aufregung versetzte und ab sofort könnt ihr euch nun das neueste Werk des Schweizers online anschauen - nicht for free, aber die Investition lohnt sich!

„Fruition ist ein Film über Nicolas Müller, ein Schweizer Snowboarder, Umweltschützer, Reisender und Freund. Es ist eine Möglichkeit ihn kennenzulernen, was seine Träume sind und wohin ihn seine Intuition führt. Er ist ein Künstler und Rebell, der danach strebt, außerhalb der Grenzen von Erwartung, Wettkampf und Angst zu wirken in einer Welt, die uns so oft versucht uum Ja-sagen und Gehorsam zu zwingen."

Fruition online streamen

Fruition - Official Trailer

