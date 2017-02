Preview: Back On Track 2017 – Feel Free Ride Contest

Jörg Angeli -

Der Back On Track 2017 Freeride Contest will sich auf die Wurzeln des Freeridens konzentrieren, freundschaftliche Vibes versprühen und bietet noch mehr Anreize, um Anfang April nach Vorarlberg zu kommen.

Die glücklichen Teilnehmer beim Back On Track 2016 - Foto: Stefan Kothner

Das einzigartige Konzept hat sich den vergangenen Jahren zum Fixpunkt in der deutschspraching Freeride-Szene entwickelt – dabei verbringen 35 Freerider drei Tage auf der Saarbrücker Hütte und erkunden von dort aus eigener Kraft die umliegenden Hänge im hochalpinen Gelände.

Das "open for everyone"-Format bietet dabei jedem die Möglichkeit Contest-Luft zu schnuppern, vorausgesetzt die Strapazen können bewältigt werden. Denn am Contest-Tag gilt es nicht nur mit kreativen Lines zu überzeugen, sondern auch den Weg zum Face und wieder zurück zu meistern, und das kann sich schon mal im nächsten Tal befinden.

Traumhafte Bedingungen beim Back On Track 2016 - Das könntet 2017 ihr auf diesem Bild sein - Foto: Stefan Kothner

Ob es zum 5. Geburtstag auch den 5. Contest-Hang geben wird, hängt vor allem von den vorherrschenden Bedingungen ab. Head Guide Jonny Marinac wird mit seinem Team aus Bergführern und Bergrettern auf jeden Fall für Sicherheit sorgen und das beste und sicherste Face freigeben.

Gemeinsam und in lockerer Atmosphäre unter super Bedingungen Shredden - was will man mehr. - Foto: Dominik Hadwiger

Neben dem Contest steht vor allem der Gemeinschaftssinn an oberster Stelle: Freeriden mit Gleichgesinnten, ausgelassene Hüttenabende und gegenseitiges Anfeuern. Für jeden, der sich einen der heiß begehrten Startplätze sicher will, heißt es schnell sein. Lediglich 30 Minuten hat es letzten Winter gedauert bis sogar die Warteliste voll war.

Back On Track Contest - Quick Facts

Back on Track - zurück zu den Wurzeln des Freeridens!

Saarbrücker Hütte, Silvretta Bielerhöhe, Vorarlberg, 7. – 9. April 2017

3 Tage freundschaftliches Battlen & Soul Freeriden

Freeridecontest mit Hike to Ride Format, weit ab vom nächsten Skigebiet

35 Freerider/innen

Sachpreise im Wert von mehreren tausend Euros

Anmeldung: Bis 20.2.2017 20h auf bot-freeride.at. Weitere News und Infos auf facebook.com/backontrack.bot.

Abends wird natürlich auch in gemütlicher Runde zusammengesessen und der Tag noch einmal gefeiert - Foto: Stefan Kothner

Seid 2017 mit dabei!

© Primesports.de