Seit der Big Air als Contest-Format auch für die olympischen Spiele interessant geworden ist und ins Programm der Spiele 2018 aufgenommen werden soll, rückt diese Art des Contests immer mehr in den Fokus.

Das Finale bei Nacht sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre

Snowboard Germany lädt die Freestyler ein, ihr gesamtes Trickrepertoire zum Besten zu geben und in einem spannenden Night-Finale den deutschen Big Air-Titel unter sich auszumachen. Die Shred Down German Masters 2017 werden als World Snowboard Tour National und FIS Europa Cup laufen, so dass ihr euch auf ein internationales Fahrerfeld freuen könnt. Außerdem sind die deutschen Big Air-Meisterschaften in diesem Jahr Teil der gemeinsamen österreichischen und deutschen Freestyle-Meisterschaften.