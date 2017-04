Felix Schäfer -

Different Direction sind zurück mit einer neuen Episode und noch mehr Montafun! So schlecht war der Winter dann doch nicht bei uns.

Nachdem sie ihren Fim "Gold for the Soul" fertiggestellt hatten, haben sich die Jungs von Different Direction wieder auf Webisodes konzentriert. Der Winter, der sich gerade in seinen allerletzten Zügen befindet, hat es ihnen nicht leicht gemacht, doch mit einer erweiterten Crew, Kreativität und Spontaenität haben sie es wieder geschafft. Street-Fahren in Innsbruck und powdern im Silvretta Montafon. Und wie immer schaffen es die Edits, bei einem selbst das Bedürfnis zu wecken, so schnell wie möglich selbst wieder aufs Brett zu steigen.

Film & edit: Theo Acworth

Additional footage: Mario Wanger, Max Glatzl, Lukas Ellensohn & Joris Doorn

Directed by: Sebi Madlener

Riders: Simon Pircher, Mario Kaeppeli, Max Glatzl, Lukas Ellensohn, Joris Doorn, Tom Klocker, Mario Wanger, Lea Baumschlager

Odyssey: IBK

© Primesports.de