Gewinne ein Lobster x Monster Snowboard!

Felix Schäfer -

Wollt ihr mit einem Brett durch den Park cruisen, das sonst keiner hat? Bei uns bekommt ihr die Chance, ein exklusives Lobster x Monster – Board zu gewinnen!Lobster Snowboards sind die bevorzugten Werkzeuge von Eiki und Halldor Helgason. Wenn ihr zu jener raren Sorte Snowboarder gehört, die nicht wissen, wer die beiden sein sollten, empfehlen wir euch dringend, hier zu nachzuschauen, was bei Sexual Snowboarding geht und hier, was Eiki Helgason in seiner neuen Serie "Braindomness" treibt.

Zwei Isländer, die Snowboarden verändert haben

Die beiden isländischen Brüder arbeiten bereits eine ganze Weile mit Monster Energy zusammen und haben einige ziemlich geile Projekte realisiert. Und nun bekommt ihr die Chance, ein Brett zu gewinnen, das dieser fruchtbaren Zusammenarbeit Ehre zollt: Ein streng limitiertes Lobster x Monster-Board!

Um dieses Board auf euren nächsten Spring-Park-Trip mitzunehmen, müsst ihr uns nur folgende Frage beantworten: Wie heißt Eikis aktuelle Web-Serie? Die Antwort schickt ihr per E-Mail an uns, samt eurer vollständigen Anschrift und mit ein bisschen Glück fahrt ihr bald mit einem Board durch den Park, das sonst keiner hat*!

*Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Das Gewinnspiel endet am 12.04.2017 um 18:00 Uhr. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per FB-Nachricht oder E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

