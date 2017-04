News der Woche – 15

Stephan Bernhard -

Ein springender Hai, der neueste Surfstar und ein Auto, das von der Flut überrascht wurde. Das alles und viel mehr gibt es in den News der Woche.

Beginnen wir mit einem Hai im Lineup

Oder genauer gesagt mit einem springenden Weißen Hai in Sichtweite des knallvollen Lineups von Lower Trestles in Kalifornien. Da wurde nämlich am vergangenen Montagmorgen folgende Szene von der Beach-Kamera festgehalten:

Was da hinter dem Lineup aus dem Wasser springt, scheint nämlich genau das gewesen zu sein, wovor jeder Surfer Angst hat: ein Weißer Hai. Wer jetzt aber denkt, dass so ein Naturschauspiel einige Surfer abhalten würde ins Wasser zu gehen, der irrt. Am Dienstagmorgen, also nur 24 Stunden später, war es wieder so voll, dass vier oder fünf Surfer gleichzeitig in eine Welle starten wollten.

Der neue Surfstar ist da

Und es ist eine Ente. Genauer gesagt die Ente Norris, die auf einem Longboard die Gewässer um Hawaii unsicher macht. Es ist wohl nur eine logische Entwicklung, dass nach surfenden Affen, Hunden, Katzen und Schweinen nun auch das erste Federvieh den Lineup für sich entdeckt hat.

https://www.instagram.com/p/BBEXpI5zVKR/?taken-by=ducknorrissurf

Und nun ein Beitrag aus der beliebten Rubrik...

"Was passiert, wenn ich am Strand von der Flut überrascht werde?" Obwohl in diesem Fall der Titel "Wie sieht mein Auto aus, wenn die Ebbe kommt" passender wäre.

Und wie erklärt man so etwas nur seiner Versicherung?

"Hells Bells" von AC/DC erschallte heute Nacht...

über dem Strand von Bells Beach in Australien. Gut, das ist nichts besonderes. Beginnt doch dort jeder Morgen mit dieser Hymne, wenn die WSL-Tour in der Stadt ist. Doch heute Nacht durften endlich die Pros ins Wasser und die ersten Heats surfen, nachdem seit ein paar Tagen nur "Warten auf den Swell" angesagt war. Und hier gibt es die Highlights für alle, die heute Nacht lieber geschlafen haben:

https://www.instagram.com/p/BS5mjZYA7Ih/?taken-by=wsl

Es sieht übrigens so aus, als ob es heute Nacht weitergehen wird. Alle Infos zum Livestream und zum sagenumwobenen 50-Jahres-Sturm gibt es hier bei Prime-Surfing.

Die richtige Faszination von Bells Beach...

kommt aber erst auf, wenn man diese Welle aus der Vogelperspektive sieht - so wie bei dieser Freesurfsession vor dem Contest.

https://www.instagram.com/p/BS4KvbjguYm/?taken-by=wsl

Und zum Schluss...

der Takeoff der Woche von und mit Mikey Wright irgendwo in Westaustralien und mit ungewissem Ausgang.

Steht er den oder steht er den nicht?

Und wer jetzt Lust auf eine Flussbarrel hat oder einen Surfer sehen will, der einen verdammt schlechten Tag hatte, der findet das alles in den News der Woche von letzter Woche.

