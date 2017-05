Devun Walsh fährt ab sofort mit Sandbox-Helmen

Felix Schäfer -

Devun Walsh, die kanadische Snowboard-Legende, hat sich entschieden, von nun nicht mehr auf einen Helm verzichten zu wollen. Sein Brand der Wahl? Sandbox. Eine Whistler-Traum-Hochzeit.

Sandbox präsentiert mit Stolz den neuesten Zuwachs in ihrer Familie: Devun Walsh. Devun ist einer der meist geachtetsten Snowboarder aller Zeiten, seine Video-Parts decken drei Jahrzehnte Snowboard-Geschichte ab und sein Name ist auf der ganzen Welt bekannt. Fahrer jeder Generation und Herkunft lassen sich von seinem Style inspirieren, ein Umstand, der zuletzt auch vom Transworld Magazine mit dem Legend-Award honoriert wurde.

Devun Walsh und Sandbox machen ab sofort gemeinsame Sache | © @ecsphoto

Devun wird also von nun an mit Sandbox-Helmen und Goggles fahren und das Brand repräsentieren. Sein bevorzugtes Terrain liegt in North Vancouver und Whistler und damit mitten im Heimatland von Sandbox. Eine bessere Kombination kann man sich also nicht wünschen.

"Ich könnte nicht gestokter sein, Devun in der Sandbox-Familie begrüßen zu können! Dev ist ein langjähriger Freund, zu dem ich aufgeschaut habe, seit ich ihn zum ersten Mal habe fahren sehen." – Kevin Sansalone

Auf der Ispo haben wir uns die zwei neuesten Helm-Brillen-Kombos von Sandbox angesehen. Checkt's aus!

