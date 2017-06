GlemmRide 2017 – Eventdetails

Vroni Weiß -

Am nächsten Wochenende ist wieder soweit, der GlemmRide 2017 rockt zum dritten Mal Saalbach-Hinterglemm und bietet jede Menge Action zum zuschauen und mitmachen! Alle Infos hier!

GlemmRide 2017

Nur noch eine Woche – dann startet das GlemmRide Bike Festival vom 6. bis 9. Juli 2017 unter dem Motto Motto Ride, Eat, Party, Repeat in seine dritte Ausgabe. Die Bikeszene ist schon in Aufbruchstimmung – wartet doch ein Timetable vollgespickt mit Highlights auf alle begeisterten Gravity Biker. Als Highlight des Wochenendes glänzt am Samstag der GlemmRide Slopestyle in funkelndem Gold und bringt Weltklasseathleten wie Sam Pilgrim (GBR), Thomas Genon (BEL) oder Thomas Lemoine (FRA) mitten ins Zentrum von Hinterglemm. Und was darf beim GlemmRide Bike Festival auch 2017 nicht fehlen? Party & Sound vom Feinsten! Was würde besser zum vergoldeten Look passen als der Rock-Adel höchstpersönlich - Kaiser Franz Josef bringen am Samstag die Mainstage im Ortszentrum von Hinterglemm zum Beben.

Egal ob man die 18 Singletrails und Downhillstrecken von Saalbach Hinterglemm mit Unterstützung von 5 Bergbahnen selbst unter die Stollen nehmen möchte, sich bei geführten Touren unter die Fittiche der Profis begibt, Produktneuheiten der Bikebranche in der Expo-Area erkundet oder die Rider bei den zahlreichen Gravity Competitions anfeuert - Langeweile kommt an diesem actionreichen Wochenende garantiert nicht auf.

Hochkarätiges Riders Line Up beim GlemmRide Slopestyle 2017

Im Rahmen des GlemmRide Bike Festivals macht 2017 auch wieder die Freeride Mountainbike World Tour Halt in Saalbach Hinterglemm - erneut als FMB Gold Event! Gerade erst ging es für die weltbesten Slopestyle Athleten um die Krone bei der Premiere der Crankworx Slopestyle World Tour in Innsbruck, zwei Wochen später werden die Rider mitten im Zentrum von Hinterglemm mit spektakulären Tricks die Gravitation außer Kraft setzen. Darunter auch Thomas Lemoine aus Frankreich, der als Drittplatzierter des dritten Crankworx Slopestyle Stopps mit viel Selbstvertrauen nach Hinterglemm anreist und es nach einem vierten Platz beim GlemmRide Slopestyle 2016 in diesem Jahr aufs Podium schaffen möchte. Auch sein Landsmann Simon Pagès hat eine Rechnung mit Hinterglemm offen, musste sich der 20-jährige im letzten Jahr doch nur dem Kanadier Brett Rheeder geschlagen geben. Mit Nico Scholze, Lukas Knopf und Max Mey geben sich auch drei Athleten aus Deutschland im fixen Riders Line Up ein Stelldichein. Und auch Freeride Legende Sam Pilgrim (GBR) wird auf dem urbanen Slopestyle Parcours, der über die Dächer des 5 Sterne Hotels Alpine Palace mitten durch den Ort und über die Saalach führt, ganz tief in die Trick- und Stylekiste greifen. Zum gesamten Riders Line Up des GlemmRide Slopestyle 2017 geht es hier.

Testen und Touren mit den Pros

Schon seit der Geburtsstunde des GlemmRide Bike Festivals ist Mountainbike Legende Tibor Simai mit an Bord und zeigt interessierten Sportlern auch 2017 wieder seine Lieblingsrunde in Saalbach – den Hacklberg-Trail. Neu beim Bike Festival, aber schon eine richtige Größe in der Szene ist Trial-Star Fabio Wibmer. Das Saalbach Testimonial wird bei einem Workshop am Freitag zeigen, warum er sich Saalbach als Destinationspartner ausgesucht hat. Bei der Kidstraining Session nehmen Timo Pritzel und Eno Mendoza die Kleinsten im Fahrtechnikareal Wieserauberg unter ihre Fittiche.Österreichs Freeride-Queen Angie Hohenwarter und Local Hero Vali Höll shredden für den guten Zweck beim Capuco Ladies Train. For Girls only! Alle Infos zu den geführten Touren und Fahrtechnikkursen gibt es hier!

Touren mit den Pros - wie Tibor Simai

Side Events - sei dabei!

Neben Biken, Wettkampfactioin und guten Sounds ist beim GlemmRide Bike Festival auch für abwechslungsreiche Sideevents gesorgt. Beim LINES Bike Pulling am Freitag Abend zählt definitiv Wadlstärke statt PS. Eins gegen Eins geht es über eine Distanz von 50 Metern - auf einem Rad und mit einer 50 Kilo Palette Magazinen im Schlepptau. Wer es zwischendurch dann doch mal lieber ruhiger angehen möchte, der findet Ausgleich und Balance bei den offenen „Yoga 4 Biker" Klassen mit Freeride Mountainbiker Timo Pritzel. Beim Up&Down E-Bike Race stehen dann wieder nicht nur die Rider unter Strom.

Party, Beats und heiße Stimmung

Für die richtige Festivalstimmung darf auch Sound vom Feinsten nicht fehlen. Am Freitag heizen die österreichischen Newcomer Erwin & Edwin mit ihrem einzigartigen Mix aus Blasmusik und Elektro-Sound den Besuchern so richtig ein. Bei der After Party im Goaßstall zeigen die Wax Wreckaz, warum sie amtierender Red Bull Thr3style Champion sind. Am Samstag gesellt sich dann der Adel zur GlemmRide Community. Kaiser Franz Josef, gefeierter Support Act von AC/DC, bringen die Main Stage zum Beben und räumen mit veralteten Traditionen auf – ganz getreu ihrem Motto „Make Rock Great Again“! Im Anschluss geben sich die Masters of Dirt bei der Aftershow Pary ein Stelldichein im Goaßstall. Der Sonntag wird dann gemütlich – GlemmRide Unplugged füllt die Expo Area zum Ausklang des Eventwochenendes mit entspannten Sounds.

Programm

Öffnungszeiten Expo

Freitag 10:00 - 19:00 Uhr (individuell bis 22:00 Uhr)

Samstag 10:00 - 19:00 Uhr (individuell bis 22:00 Uhr)

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr

Donnerstag, 06. Juli 2017

21:00 Uhr Welcome Party mit den WOW DJ’s im Goaßstall

Freitag, 07. Juli 2017

10:00 - 19:00 Uhr (22:00 Uhr) Expo Area mit Testen & Touren

10:00 - 19:00 Uhr Bergamont Pumptrack Areal

12:00 Uhr Ride with Pasqual Canals (Anmeldung beim Intense Stand)*

14:00 - 16:30 Uhr Slopestyle Pre-Qualifying

15:00 - 17:00 Uhr Ride with Fabio Wibmer Workshop auf der Z-Line mit Video Contest (Anmeldung vorab an info@glemmride.at)*

17:00 Uhr Bergamont Pumptrack Session (Anmeldung ab 16:00 Uhr beim Pumptrack)

18:00 Uhr Yoga mit Timo Pritzel im Hotel Alpin Juwel (Anmeldung Rezeption Hotel Alpin Juwel)*

19:00 Uhr UP & DOWN E-Bike Race (Anmeldung ab 18:00 Uhr beim bike’n soul E-Shop)

20:00 Uhr LINES Bike Pulling (Anmeldung beim LINES Stand)

21:00 Uhr Erwin & Edwin Live auf der Mainstage

anschließend Afterparties: Wax Wreckaz Live im Goßstall / Left Hand Right in der Harley Bar & DJ ́Sound im Jennerwein & Tanzhimmel

Samstag, 08. Juli 2017

10:00 - 19:00 Uhr (22:00 Uhr) Expo Area mit Testen & Touren

10:00 - 19:00 Uhr Bergamont Pumptrack Areal

10:00 –12:00 Uhr Kidstraining Session mit Timo Pritzel und Eno Mendoza (Anmeldung im GlemmRide Office)*

14:30 - 17:30 Uhr Specialized Rookies Cup presented by iXS & Downhill Seeding Run

15:30 - 17:30 Uhr Slopestyle Qualifying

16:00 Uhr Capuco Ladies Ride mit Angie Hohenwarter & Vali Höll (Anmeldung im GlemmRide Office)*

19:00 - 20:15 Uhr Slopestyle Finals anschließend Siegerehrung Slopestyle

20:30 Uhr KAISER FRANZ JOSEF Live auf der Mainstage

anschließend Aftercontest Parties: Masters of Dirt Live im Goaßstall / Left Hand Right in der Harley Bar & DJ ́Sound im Jennerwein & Tanzhimmel

Sonntag, 09. Juli 2017

10:00 - 16:00 Uhr Expo Area mit Testen & Touren

10:00 - 16:00 Uhr Bergamont Pumptrack Areal

ab 10:00 Uhr GlemmStreet unplugged

10:00 Uhr Yoga mit Timo Pritzel im Hotel Alpin Juwel (Anmeldung Rezeption Hotel Alpin Juwel)*

11:00 Uhr Ride with Tibor Simai (Anmeldung im GlemmRide Office & Treffpunkt: Mainstage, Zentrum)*

11:30 Uhr Specialized Rookies Cup presented by iXS & Downhill Finals anschließend Siegerehrung Specialized Rookies Cup & Downhill

16:00 Uhr offizielles Festival Ende

*Teilnehmerzahl begrenzt, first come -first serve

Bildrechte: ©saalbach/Mirja Geh, ©saalbach/Klaus Listl

© Primesports.de