News der Woche – 24

Stephan Bernhard -

Diese Woche haben wir einen unglaublichen Abflug, eine unglaubliche Wipeout-Sequenz, eine unheimlich verzweifelte Tat und als Aufmacherfoto eine echte Miss Reef.

Der Abflug der Woche

Oder habt ihr einen besseren gesehen?

https://www.instagram.com/p/BVNI9ewju_P/?taken-by=austinkeen47

Die Sommerchallenge der Woche

Für alle, die schon auf dem Weg zum Meer etwas Action wollen.

https://www.instagram.com/p/BVUePN6lP3k/?taken-by=tribo_surfon

Der Freak der Woche

Ist ein Bodyboarder, der die Tubemaschine Skeleton Bay zu seinem heiligen Gral erklärt hat. Denn keiner gibt es sich dort so wie Andre Botha und damit ist nicht nur seine Action im Wasser gemeint. Denn Andre ist bei Tagesanbruch immer der Erste am Spot und der Letzte, der bei Einbruch der Nacht nach Hause geht. Dabei macht er etwa 24 Runden vom Takeoff-Spot bis zum 2 Kilometer weit entfernten Ende der Welle und zurück über den Strand. Er rennt als also mehr als eine komplette Marathondistanz und das im Sand. Er ist übrigens der Einzige, der läuft, alle anderen gehen lieber langsam zurück. Was für ein Tier!

Der Clip zeigt Andre letzte Woche bei einer seiner Runden und die Anstrengung sieht man ihm dabei deutlich an:

https://www.instagram.com/p/BVHhITSBupx/?taken-by=andre_botha_662

Die Sequenz der Woche

Ist eine Bilderfolge eines Wipeouts aus einer sehr seltenen Perspektive.

Das Transportmittel der Woche...

kommt aus Indo und bedarf keiner weiteren Worte.

In Indo heißt so etwas Scooter-Taxi.

Und zum Schluss...

die verzweifelste Tat der Woche. Denn zum Freischaufeln ist es wohl etwas spät.

https://www.instagram.com/p/BULCoNeDiyO/?taken-by=kookslams

