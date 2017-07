Felix Schäfer -

Wenn Bänke wüssten, welche Bedeutung sie für uns Snowboarder haben, würden sie mit stolz geschwellter Brust vor all den anderen Möbeln herumstolzieren. Also Vorhang auf für Benchpress – The Movie.

Wie viel Spaß kann man mit einer Bank haben? Endlos! Es sei denn, sie heißt Goldman Sachs, dann sind die Möglichkeiten für unsereins vielleicht etwas eingeschränkter. Handelt es sich aber um eine Bank, wie sie zu Tausenden in der Weltgeschichte herumstehen, dann gibt es kein Halten mehr. Genau darum geht's auch in "Benchpress": Versammel möglichst viele Buddys um dich und schau, was passiert. Unser Tipp: Kasten Bier kaltstellen, Grill anschmeißen, Freunde einladen und eine gute Zeit haben.

Directed and Co-edited by Fredrik Perry

Edited and Co-directed by Kasper Häggström

Filmed by Sean Lucey, Seamus Foster, Fredrik Perry, Kristofer Fahlgren, Martin Strom, Max Warbington und mehr

Jausa! Zahnarzt auf Speed-Dial?

Benchpresser: Max Warbington, Gus Warbington, Brandon Reis, Toni Kerkelä, Ryan Paul, Fredrik Perry, Ted Borland, Chris Beresford, Jesse Burtner, Dave Marx, Jeff Holce, Seamus Foster, Torstein Horgmo, Jed Anderson, Joe Sexton, Gus Engle, Matt Heneghan, Matt Butel, Sean Genovese, Kristoffer Lerånd, Eirik Nesse, Even Brekke, Matt Bernard, Jesse Paul, Jon Stark, Kevin Hanson, Len Roald Jorgensen, Håvard Roald, Jonas Steen, Pål Brekka, Thov Sanden, Scott Stevens, Ethan Morgan, Halldor Helgason, Ben Bogart, Corey McDonald, Dillon Ojo, Jesse Paul, Danny Larsen, Tim Eddy, Hannah Eddy, Garrett Read, Logan Beaulieu & Aleksander Østreng

