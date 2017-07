Douchebags Camo Edition

Roman Lachner -

Die norwegischen Gepäckspezialisten von Douchebags sind bekannt für ihre ausgefeilten Taschen und die cleanen Produktdesigns. Nun präsentieren die Norweger eine limitierte Camo Edition, die Freeski-Legende, Szene-Star und Db-Mitgründer, Jon Olsson maßgeblich inspiriert und mitentwickelt hat.

Die neue Kollektion verkörpert Douchebags Abenteuer Ethos. In Anlehnung an das schwedische M90 Militärmuster, ist die Jon Olsson Camo Edition in den Bergen wie in der Stadt zuhause: die idealen Begleiter für den nächsten Kick.

Olsson ist professioneller Freeskier, Gewinner von neun Winter X-Games Medaillen und Gründer der Jon Olsson Invitational Big Air Competition. Sein erstes Camo-Projekt war sein Lamborghini, komplett ausgestattet bis hin zur Dachskibox. Seither ist der Camouflage Style Olssons Markenzeichen.

„Ich habe verschiedene Designs für mein Auto ausprobiert, aber das Camo Design war immer mein Favorit“, so Olsson: „Ich habe wochenlang an den Formen und Farbblöcken für die neue limitierte Serie gearbeitet, da ich wollte, dass sie sich von allen anderen Camo Aufdrucken abhebt und den Kern von Douchebags perfekt abbildet. Es ist die verrückteste Taschenkollektion, die ich je gesehen habe und ich liebe es, dass sie bereits aus weiter Ferne sofort zu erkennen ist. Derzeit gibt es nichts Vergleichbares!“

Die limitierte Jon Olsson Camo Edition besteht aus vier Produkten:

The Douchebag – Die Tasche mit der die Reise begann. Die Ski- und Snowboardtasche lässt sich in ihrer Länge anpassen, schützt perfekt den Inhalt und ist zudem sehr leicht. Durch die robusten Rollen ist der Weg ins Winterressort ein Kinderspiel. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Tasche klein zusammenrollen und überall problemlos verstauen. VK: 299,- EUR

Base 15L – Stylisch und einzigartig: Der Base 15L Rucksack besitzt eine seitliche Öffnung zum Hauptfach, ein separates Laptop Fach und ist ideal für den täglichen Einsatz. VK: 159,- EUR

Hugger 30L – Der geräumige, als Handgepäck zugelassene Rucksack besitzt schützende ABS Rippen an den Seiten, ein Laptop-Fach sowie ein schnellzugängliches Top-Fach und Mesh-Taschen innen. Mit dem Hugger 30L bietet Douchebags einen Allrounder für weltweite Abenteuer. VK: 189,- EUR

Big Bastard 90L – Mit dem robusten Trolley wird nichts zurückgelassen: Der riesige Big Bastard 90L transportiert jegliches Equipment sicher und schnell an seinen Bestimmungsort. Durch sein cleanes Design kommen Douchebags Fans voll auf ihre Kosten. VK: 299,- EUR

Erhältlich ist die limitierte Jon Olsson Camo Edition bei ausgewählten Händlern und online unter: https://douchebags.com/jo-camo-edition

