Ein Backcountry-Traum von Bryan Iguchi

Felix Schäfer -

Throwback Thursday: Erinnert ihr euch an Bryan Iguchi's träumerisch-psychedelischen X Games Real-Snow-Edit aus dem vergangenen Jahr?

Bryan Iguchi gehört unzweifelhaft in jene Reihe an Fahrern, die man schnell als "Legenden" bezeichnet. Der Jackson Hole-Local und Arbor-Fahrer hat sein Leben voll und ganz auf Snowboarden ausgerichtet und ist trotz früher Erfolge und seinem heutigen Standing niemals abgehoben. Er ist jedoch nicht nur Snowboarder, sondern auch ein kreativer künstlerischer Kopf, aus dem die Ideen nur so zu sprudeln scheinen. Für seinen letztjährigen Beitrag zum X Games Real Snow Backcountry hat er das alles in einen Kurzfilm gepackt. Herausgekommen ist ein ungewöhnlicher, fesselnder Kurzfilm, der voll und ganz auf "The Guch" zugeschnitten ist.

© Primesports.de