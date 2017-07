Felix Schäfer -

Sommer-Zeit ist Reise-Zeit und auch Olya Smeshlivaya ist unterwegs. In ihrem neuen Vlog bekommt ihr ein Update, welchen Teil der Erde sie gerade entdeckt!

Nachdem euch die junge Ripcurl-Fahrerin in ihrem "From Russia With Love"-Edit ihre Heimat gezeigt hat, nimmt sie euch nun auf die Kanarischen Inseln mit und lässt euch an ihrem Urlaubs-Alltag teilhaben. Schöne Bilder, schönes Wetter… kann man neidisch werden!

From Russia with Love: Olya Smeshlivaya

Olya Smeshlivaya hat ihrer Heimat ein neues Video gewidmet. Denn nicht immer muss man weit fahren, um das zu bekommen, wonach man sucht.

Olya Smeshlivaya wurde in der Ukraine geboren, lebt aber seit sie fünf Jahre alt ist in Moskau. Sie taucht regelmäßig bei TTR-Contests auf und genießt das Leben als Pro-Snowboarderin, das sie regelmäßig an die unterschiedlichsten Orte dieser Erde führt. Und auch wenn sie das Reisen genießt, weiß sie zu schätzen, was sie an ihrer Heimat hat. In "From Russia with Love" zeigt sie euch genau das.

Die junge Russin wird unterstützt von Ripcurl, Dragon, Baby-G, Dakine, Vans, Signal Snowboards & Rosa Khutor Resort

