Jörg Angeli -

In den letzten zwei Wochen fand in Cardrona, Neuseeland, der erste Weltcup der Saison statt. Hier findet ihr alle Ergebnisse, Bilder sowie die Highlights der Contests im Video.

Update vom 1. September 2017: Nach dem Slopestyle Contest ist nun auch der erste Halfpipe Weltcup der Saison 17/18 über die Bühne gegangen. Das Recap wurde entsprechend ergänzt. Die Ergebnisse vom Slopestyle Wettbewerb findet ihr auf der nächsten Seite.

Ergebnisse vom Halfpipe Weltcup in Cardrona, Neuseeland

Nachdem das Wetter für den ersten Halfpipe Weltcup der Saison zunächst nicht so ganz mitspielen und der Contest verschoben werden musste, konnten die Rider gestern dann endlich in die Pipe eindroppen. Hier sind die Ergebnisse. Sobald die Video-Highlights verfügbar sind, werden wir diese hier ergänzen.

Die Top 3 Männer beim ersten FIS Halfpipe Contest der Saison 17/18: Kevin Rolland (FRA), Alex Ferreira (USA), Simon d'Artois Skiing (CAN) (v.l.n.r.) - Foto: FIS Freestyle / Neil Kerr / Winter Games

Die Top 3 Männer beim ersten FIS Halfpipe Contest der Saison 17/18: Kelly Sildaru (EST), Cassie Sharpe (CAN), Marie Martinod (FRA) (v.l.n.r.) - Foto: FIS Freestyle / Neil Kerr / Winter Games NZ

Die Ladies mussten ohne ein richtiges Finale auskommen, die Results aus der Qualifikation wurden als Endergebnis gewertet.

Wo sind die Deutschen?

Die einzige deutsche Starterin Sabrina Cakmakli konnte nach einem heftigeren Sturz im Training nicht am Contest teilnehmen. Bei den Männern hat das deutsche Freeski Team momentan keine Halfpipe Fahrer am Start.

Videos

Hier ist der Winning Run von Alex Ferreira.

Alle Ergebnisse im Überblick

Männer

Die komplette Ergebnisliste der Männer vom ersten FIS Halfpipe Weltcup der Saison 17/18

Frauen

Die komplette Ergebnisliste der Frauen vom ersten FIS Halfpipe Weltcup der Saison 17/18

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Ergebnisse, Bilder und Videos vom Slopestyle Contest in Cardrona.

Alles rund um den ersten FIS Slopestyle Contest der Saison 17/18 in Cardrona, Neuseeland

Der erste Slopestyle Weltcup in der für Contestfahrer so wichtigen olympischen Saison 17/18 ist Geschichte. In Cardrona, Neuseeland, traf sich am letzten Wochenende die Weltelite des Freeskiing um Weltcuppunkte zu sammeln. Zudem ging es natürlich darum zu sehen, wie weit die Konkurrenz sich in den letzten Wochen sowie Monaten weiterentwickelt hat und wie man im internationalen Vergleich dasteht.

Schrammte in Cardrona knapp am Podium vorbei: Der Amerikaner Nick Goepper - Foto: Red Bull Content Pool

Nachdem gute 70 Fahrer bei den Männer und mehr als 30 bei den Frauen am Freitag in der Qualifikation um die wenigen Slots für das Finale kämpften, ging es dann am Samstag um alles. Das Wetter spielte nicht wirklich mit und somit mussten die Rider bei flat Light mit schwierigen Bedingungen kämpfen. Nur wenige der Finalisten schafften es, zwei komplette Runs in den Cardrona Park zu stellen.

Das Swiss Freeski Team zeigte insgesamt eine überragende Leistung, auch wenn es am Ende für keinen Sieg reichte. Bei den Männern übertrumpfte James 'Woodsy' Woods die beiden Schweizer Andri Ragettli sowie Fabian Bösch. Bei den Ladies holte sich das momentan größte Nachwuchstalent Kelly Sildaru mit Abstand den obersten Treppchenplatz. Dahinter konnte sich Giulia Tanno (SUI) vor Jennie-Lee Burmansson aus Schweden platzieren.

Die beste deutsche Leistung zeigte am Wochenende der Allgäuer Tobi Müller. Er landete nach verpasstem Finale auf dem 39. Platz.

Die Top drei bei den Männern in Cardrona beim ersten Slopestyle Weltcup der Saison: Andri Ragettli (SUI), James Woods (UK) und Fabian Bösch (SUI) (v.l.n.r.) - Foto: Red Bull Content Pool

Die Top drei bei den Frauen in Cardrona beim ersten Slopestyle Weltcup der Saison: Giulia Tanno (SUI), Kelly Sildaru (EST) und Jennie-Lee Burmansson (SWE) (v.l.n.r.) - Foto: Red Bull Content Pool

Woodsy zeigte sich ziemlich zufrieden nach seinem Sieg: "It’s a real honour just to be competing in this field. Watching the best in the world go ahead of me was really nerve wracking. Andri was the last person to go and he’s just amazing so I just knew I had to be perfect."

Auch die beiden Schweizer in den Top drei waren nicht unglücklich mit ihren Platzierungen: "That felt pretty good. I was so nervous at the top because I knew if I landed my run I could be on the podium. I did it and I’m just super-happy.”, sagte Andri Ragettli nach dem Contest. Auch Fabian Bösch war glücklich nach seinem zweiten Run: "On the second run I thought, let’s go a little faster on the last jump and I almost went too fast, I went really big but I could land it so I was really happy about that."

Zeigte einen sehr smoothen und technisch sauberen Run: Kelly Sildary (EST) - Foto: Red Bull Content Pool

Die erst 15-jährige Kelly Sildaru aus Estland festigte mit ihrem Sieg vom letzten Wochenende erneut ihren Ruf als aktuell größtes Nachwuchstalent der Freeski-Szene: "Yesterday I didn’t land my first run but today I landed both my runs and so I’m really happy". Und es war nicht nur die Platzierung, sondern vor allem ihr fast perfekter Run, der bei vielen Beobachtern für Staunen sorgte. Ihren kompletten Run findet ihr weiter unten bei den Videos.

Mit dem Halfpipe Weltcup am nächsten Wochenende steht nun bereits der nächste Freestyle-Weltcup in den Startlöchern.

Russ Henshaw aus Austrialien hatte zwar einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg als die meisten, konnte sich jedoch am Ende nur auf dem 34. Platz einreihen und somit keine wertvollen Weltcup Punkte sammeln - Foto: Red Bull Content Pool

Videos vom ersten Weltcup in Neuseeland

Natürlich gibt es auch erste Videos aus Cardrona vom Start der Slopestyle-Saison im olympischen Winter.

Highlights der Männer

Highlights der Frauen

Alle Results

Alle Ergebnisse aus Cardrona im Überblick.

Männer

Die Ergebnisse der Männer vom ersten Slopestyle Wolrdcup der Saison im Überblick. Die Deutschen schafften es auf die Plätze 39 (Tobi Müller), 42 (Flo Preuss) sowie 58 (Vincent Veile)

Frauen

Alle Ergebnisse der Frauen vom ersten Slopestyle Worldcup der Saison 17/18 im Überblick. Die einzige deutsche Starterin Kea Kühnel belegte den 17. Platz.

