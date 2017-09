Die Deutsche Meisterschaft geht los!

Stephan Bernhard -

Genau heute am Samstag geht die Deutsche Meisterschaft 2017 los. Wir haben alle Details für euch.

Fotocredit: Patrick Steiner

Was:

Die DM 2017, die schon die 21. Deutsche Meisterschaft im Wellenreiten ist. Heute geht's los, und in einer Woche ist wieder Schluss.

Wo:

Nicht in Seignosse oder Vieux Boucau, sondern ein paar Kilometer weiter nördlich in St. Girons an der französischen Atlantikküste.

Wer:

Alle großen Namen, die die deutsche Surfszene zu bieten hat und bestimmt wieder ein Nobody, dessen Eltern irgendwann ans Meer ausgewandert sind und der schon surfen konnte bevor er laufen lernte. Unter den bekannten Namen vor Ort wird etwa Arne Bergwinkl sein, der derzeit amtierender deutsche Meister oder Marc Piwko, der sich 2015 den ersten Platz der Open Men sicherte. Außerdem Nachwuchstalent Tim Elter und Jakob Lilienweiss, der im letzten Jahr bei den Open Men den dritten Platz belegte und der dieses Jahr schon einige QS-Events gesurft ist. Bei den Damen ist Valeska Schneider dabei und auch Lilly von Treuenfels, die Siegerin der Juniorinnen 2016.

Tim Elter in weitaus besseren Wellen als sie diese Woche zu erwarten sind. Aber wer weiß, warten wir's ab. Credit: Patrick Steiner

Wie:

Oh, es dürfte etwas schwierig werden. Denn genau heute traf auch der fieseste Sturm seit Wochen an der Küste ein und der wird erstmal nicht weiterziehen.

Die Vorhersage für die DM 2017 - nächster Samstag sieht eigentlich ganz gut aus.

Updates:

Gibt es auf der Facebook-Seite des DWV genau hier.

© Primesports.de