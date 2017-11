Felix Schäfer -

Beacon - der neue Film von Louif Paradis - ist auf iTunes zu haben. Vorab gibt's aber schon einen Team-Edit von Smith mit Alek Østreng für euch!

Der Kanadier hat seine gesamte letzte Saison damit verbracht, mit ein paar Gleichgesinnten einen Film zu drehen, der genau das repräsentiert, was er unter Snowboarden versteht. Louif ist immer auf der Suche nach Spots, an denen er mehrere Tricks in einer Line miteinander verbinden kann und so hat er sich von Kanada aus auf nach Kamtschatka bis nach Japan gemacht. Auch wenn er mit Vorliebe Street fährt, haben es ihm besonders die Spots angetan, an denen er mehrere Facetten seines Snowboardens miteinander verbinden kann.

Louif unterwegs in Kamtschatka | © Oli Gagnon

Ab dem 02. November findet ihr bei "Beacon" bei iTunes. Falls er irgendwann auch kostenlos zu sehen sein wird, lassen wir es euch natürlich wissen!

Beacon wird unterstützt von Salomon Snowboards, adidas Snowboarding, Dakine, Smith

© Primesports.de