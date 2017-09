News der Woche – 37

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit Perfektion in Dänemark, einem Krokodil in Sri Lanka und einer verdammt gut versteckten Welle in Holland.

Am Donnerstag irgendwo in Holland

Und was lernen wir daraus: Auf einem Surftrip kann es sich lohnen hinter jede Mauer zu schauen.

Krokodilangriff auf Surfer in Sri Lanka

So lauteten gestern etliche Schlagzeilen und tatsächlich ist ein britischer Surfer in der Nähe von Arugam Bay an der Ostküste Sri Lankas Opfer eines Krokodilangriffs geworden. Doch der Angriff erfolgte nicht bei einer Surfsession, sondern an einer Lagune bei Elephant Rock. Natürlich ein tragischer Vorfall und zugleich ein wahr gewordener Alptraum. Aber im Lineup von einem Krokodil angegriffen zu werden ist extrem unwahrscheinlich. Auch der Surfer, der letztes Jahr in Costa Rica attackiert wurde, durchquerte zu dem Zeitpunkt des Angriffs einen Fluss (mehr dazu hier auf Prime-Surfing).

Credit: Tomás Castelazo

In Dänemark müsste man sein

Zumindest diese Woche wenn man gerne gute Wellen surft. Denn was Lee-Ann Curren genau dort diese Woche fand, sieht nach einer Menge Spaß aus und das auch noch die ganze Woche lang. Der Beweise in zwei Schnappschüssen:

Mitte der Woche.

Letztes Wochenende.

Und nun die vielleicht die komplizierteste Welle der Welt

Es ist eben nicht leicht einen Brecher zu erwischen, der vom Ufer weg auf's Meer hinaus rollt.

[embed]https://www.instagram.com/p/BY1wPm8BeHo/?taken-by=bengravyy

Die Kopfnuss der Woche...

aus zwei Perspektiven.

[embed]https://www.instagram.com/p/BYtnupiALe3/?taken-by=stab

Kurz vor dem Impact.

Impact!!!

Und zum Schluss...

ein Surfer, der aus dem Nichts erscheint.

[embed]https://www.instagram.com/p/BY9PtiwA0wd/?taken-by=cptnkook

Und wer wissen will, wie die seichteste Welle der Welt aussieht oder wie Multimillionäre ihren Sommerurlaub verbringen, der erfährt das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de