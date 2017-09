RAW MTB App – Race against the world

Felix Heine -

Wer sich schon immer einmal mit Loic Bruni oder anderen Weltelite-Mountainbikern messen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Mit der RAW MTB App kannst du deine Zeit mit jedem beliebigen Fahrer vergleichen und sogar Preise gewinnen.

Race Against The World - RAW MTB App

Die von Loic Bruni mitentwickelte RAW App ist von nun an erhältlich und soll auch abseits von Rennen eine Art Renngefühl simulieren. Sie speichert deine gefahrene Zeit und vergleicht sie mit der der besten Fahrer weltweit oder deinen zugefügten Freunden. Die meisten Bikeparks in Frankreich, England und Deutschland sind bereits in der App enthalten und es soll nicht mehr lange dauern bis der Großteil an Parks integriert ist.

Wie kann man Preise gewinnen?

Deine gefahrenen Zeiten werden in Punkte umgewandelt und man kann an wöchentlichen Challenges teilnehmen, die dein Ranking verbessern. Bei einer top Platzierung gibt es dann die Möglichkeit Preise zu gewinnen. Wie diese Preise aussehen, erfährt man erst in der RAW App.

Ob die App mit anderen bereits bewährten Systemen wie Strava und weiteren Alternativen konkurrieren kann, wird sich zeigen.

Auf der Betreiberwebseite RaceAgainstTheWorld.com kannst du die App für iOS herunterladen und bekommst alle weitere Informationen.

