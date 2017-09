Rookies Cup Oberammergau anspruchsvolle Rutschpartie

Felix Heine -

Vergangenes Wochenende wurde der vorletzte Stop des Specialized Rookies Cups erstmals im Bikepark Oberammergau ausgetragen. Durch starken Regen forderte die ohnehin schon sehr anspruchsvolle und wurzelige Strecke den jungen Junioren alles ab.

Der Rookies Cup Oberammergau

Leider sollten die Bedingungen im altbekannten Bikepark Oberammergau jedoch nicht nach den Vorstellungen des Veranstalters ausfallen. Aufgrund von sehr schlechten Wetterprognosen für den Renntag sahen sich die Veranstalter gezwungen den jungen Rookies nicht zuviel zuzumuten und beschränkten den gesamten Zeitplan auf Samstag. Es wurden also Training, Sedding Run und Rennlauf, wie schon am Anfang der Saison in Winterberg, an einem Tag durchgeführt.

Das idyllische Oberammergau am Morgen

Der Respekt vor der 1,3 km langen, von Wurzeln übersäten Strecke war den aufstrebenden Rennfahrern bereits beim Trackwalk am Freitag ins Gesicht geschrieben. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, begann es rechtzeitig zum Seeding Run auch noch zu regnen. Die Strecke mit 220 Höhenmeter musste nun auf nassen Wurzeln und Holzelementen bezwungen werden. Es hat sich jedoch keiner von den harten Bedingungen unterkriegen lassen und so starteten die 170 Fahrer aus acht Nationen ihren ersten gezeiteten Lauf.

Seeding Run

Timo Hahn (Youth U17) konnte hier mit einer Zeit von 3:03.229 Minuten die Bestzeit im Rookies Cup vorlegen. Allerdings kam der noch sehr junge Henri Kiefer (Male U13) mit einer hervorragenden 3:06.844 Minuten ins Ziel und gewann seine Klasse mit 38 Sekunden Vorsprung. Für die Eltern der Nachwuchsfahrer ist das sicherlich auch kein Zuckerschlecken. Sie mussten wärmende und trockene Klamotten bereithalten und die Bikes für das Finale vorbereiten. Und all dies in einem sehr kleinen Zeitfenster, was das Ganze nicht leichter gemacht hat. Aber man konnte sehen, dass hier eingespielte "Teams" am Werk waren und die Professionalität mehr und mehr zunimmt.

Henri Kiefer zeigt mit Schräglage wie man einen Anlieger fährt

Neben dem Rookies Cup wurde übrigens die Bayerische Meisterschaft ausgetragen. Hier konnte Timo Pries (GER - Team Herobikes) die schnellste Zeit einfahren.

Nach kurzer Pause stand nun also der Finallauf bevor.

Finalläufe

Im Finale konnte sich Henri Kiefer erneut in der Male U13 Klasse mit einem atemberaubenden 48 Sekunden Vorsprung gegen die Konkurrenz durchsetzten. Und sicherte sich mit einer Zeit von 3:23.592 Minuten somit schon vorzeitig den Gesamtsieg in der U13 Klasse, mit fünf Siegen bei fünf Rennen. Emil Keller (GER - Propain Gravity Kids) und Len Knur (GER) vervollständigten das Podium.

Podium U15 Felix Schuhmann der stolze Sieger

Als Schnellster in der U15 Klasse erwies sich Felix Schuhmann mit einer Zeit von 3:20.467 Minuten vor Colin Körner (GER) und James McDermid (NZL - MDH Racing).

Podium Pro U19 Marco Müller triumphiert

Die Pro U19 Klasse konnte Marco Müller (Bayer DML Team) mit ca. 14 Sekunden Vorsprung vor Sebastian Râpea (ROU - NHBike) und Dennis Schröter (GER) für sich entscheiden. Zudem wurde die Pro U19 Klasse von Österreich dominiert. Kilian Schnoeller (AUT - MTB DH & Freeride Verein Innsbruck) auf Platz eins, Gabriel Wibmer (AUT - Dolomite Bike/POC Sports) auf zwei und Marc Höll (AUT - RC Kreuzer Racing) auf drei. Die Siege in den weiteren Klassen gingen an: Nico Lamm (Junior U19), Timo Hahn (Youth U17) Maxi Kuchling (Girls U17/U19), Silja Fröhlich (Open Women) und David Gamperl (Open Men).

Die Spuren vom Wetterchaos

Die anspruchsvolle Strecke in Oberammergau hat für ein super Event gesorgt, auch wenn das Wetter nicht ganz mitgespielt hat. Man darf auf weitere Events gespannt sein. Ebenso wie auf den letzten und sechsten Stop des Specialized Rookies Cup am 7. und 8. Oktober in Innsbruck.

© Primesports.de