Dein Job ermöglicht dir keinen passablen Moustache? Kein Problem! Mit dem Erwerb einer Acros Movember Topcap kannst du trotzdem ein Zeichen setzten und spenden.

Acros MOVEMBER Topcap

Der deutsche Hersteller Acros setzt sich mit der Acros Movember Topcap für den guten Zweck ein. Alle Einnahmen aus dem Verkauf werden der "Movember Foundation" gespendet, welche die einzige globale Stiftung ist, die sich für Männergesundheit engagiert. Sie widmet sich der Aufklärung und Erforschung von Prostata- und Hodenkrebs und leistet ebenfalls Suizidprävention. In Deutschland erreichen die Spenden die Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS). Die Topcaps sind ab sofort für 10,- € hier erhältlich:

Die Anti-Aero Topcap in schwarz

Was ist der Movember?

Movember ist ein Wortspiel und setzt sich aus dem Monat November und dem französischen bzw. englischen Wort Moustache zusammen. Der Movember wurde 2003 in Australien ins Leben gerufen und war Teil einer Kampagne, in der sich Männer für Männer stark machen. Für den Spendenmarathon lässt man sich 30 Tage einen Schnurrbart wachsen und ruft so zur Spende für die Prostata- und Krebsforschung auf.

Neben einer stylischen Ahead Kappe setzt du mit der Acros Movember Topcap ein Zeichen und spendest gleichzeitig für den guten Zweck

Acros Movember Team Ride

Am 25. November startet Acros am Stuttgarter Marienplatz um 10 Uhr einen Acros Movember Team Ride. Alle Mountainbiker sind gerne willkommen der Acros Truppe beizutreten, um die Schnurrbärte in Wind und Wald fliegen zu lassen. Nach ca. zwei Stunden kehren dann wieder alle am Marienplatz zum Bier trinken ein.

