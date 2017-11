Alle Highlights aus Session 1 – Prime Park Sessions 2017

Jörg Angeli -

Die erste Session beim diesjährigen Prime Park auf dem Stubaier Gletscher ist vorbei und hier sind die Highlights im Video.

Auf dem Stubaier Gletscher geht es weiterhin heiß her. Die erste Ladung an Freeski Pros ist gekommen und wieder abgereist, die zweite Welle an Ridern hat es sich gerade gemütlich gemacht. Zeit um auf die erste Session und einige Videohighlights zurückzublicken. Bis nächste Woche Mittwoch tummeln sich die Fahrer noch auf der Prime sowie Pro Line und kurz danach steht auch schon der Slopestyle Weltcup vor der Türe. Alle Infos hierzu findet ihr in unserem Freeski Worldcup Preview Artikel.

Wir waren ebenfalls vor kurzem vor Ort und haben euch ein neues RAW Video mitgebracht. Auschecken!

Social Media Links

Prime Park Sessions: Instagram / Facebook

Instagram / Facebook Stubai Zoo: Instagram / Facebook

Can't wait to finally see more of this madness tomorrow! 💣 📸 @pallylearmond #primeparksessions #stubaizoo #stubaiergletscher Ein Beitrag geteilt von Prime Park - Stubai Glacier (@primeparksessions) am 13. Nov 2017 um 10:02 Uhr

Prime Park Sessions 2017 Session 1 - Bilder

Rider: Andri Ragettli - Foto: Pally Learmond

Rider: Bobby Brown - Foto: Pally Learmond

Rider: Flo Preuss - Foto: Pally Learmond

Rider: McRae Williams - Foto: Pally Learmond

Rider: Victor Moosmann - Foto: Pally Learmond

Rider: Vincent Veile - Foto: Pally Learmond

© Primesports.de