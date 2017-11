Alle Videos des neuen X Games Videocontests „Real Mountain“

Jörg Angeli -

Im Rahmen der X Games finden schon seit längerer Zeit verschiedene Videocontests statt. Das neueste Format heißt "Real Mountain" und hier sind alle Videos aus Mammoth, Aspen & Co.

Nach den beiden Videocontest-Formaten "Real Ski Backcountry" und "Real Ski Street" kommt jetzt also "Real Mountain". Die neueste Addition der X Games soll das beste Freestyle Resort Nordamerikas küren. Die Aufnahmen für die Videos wurden in der Saison 2016/2017 gemacht und featured Rider, die das Gebiet als ihr Homeresort bezeichnen würden, also regelmäßig auf und neben den dortigen Pisten unterwegs sind. Einschränkungen für die Filmaufnahmen waren, dass keine Kicker geschaufelt werden durften und alle Spots von dem Lift aus erreichbar sein sollten.

Fan Voting

Der Gewinner des "Real Mountain" Videocontests wird durch ein Fan Voting bestimmt. Bis zum 13. November 2017 um 18 Uhr könnt ihr auf der offiziellen Webseite für euer Lieblingsedit stimmen.

Folgende Gebiete sind beim ersten "Real Mountain" Contest mit dabei: Revelstoke, Squaw Valley, Whistler Blackcomb, Jackson Hole, Mammoth Mountain, Snowbird, & Aspen Snowmass.

Alle "Real Mountain" Video

Hier sind sie nun, die neuen "Real Mountain" Videos! Welches gefällt euch am besten? Sagt es uns auf Facebook!

Revelstoke Mountain Resort

Squaw Valley Alpine Meadows

Whistler Blackcomb

Jackson Hole Mountain Resort

Mammoth Mountain Ski Area

Snowbird

Aspen Snowmass

© Primesports.de