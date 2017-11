Crankworx World Tour 2018 – Die Termine stehen fest

Felix Heine -

Es ist soweit! Die Termine für die Crankworx World Tour 2018 stehen fest. Der Auftakt beginnt erneut im neuseeländischen Rotorua und wird gefolgt von Innsbruck, Les Gets und Whistler. Neuerungen, Termine und weitere Details findest du hier.

Crankworx World Tour 2018

Der Countdown für das größte Spektakel im Mountainbike-Freeride-Bereich läuft. Die Mountainbike Community darf sich erneut auf vier rund um den Erdball verteilte Stops freuen. An den Austragungsorten hat sich zwar nichts geändert, allerdings wird 2018 der erste europäische Stop im österreichischen Innsbruck abgehalten. Anschließend geht es direkt eine Woche später ins französische Les Gets und knapp einen Monat später nach British Columbia zum großen Finale in Whistler. Neben ein paar Neuerungen wird es selbstverständlich einige Dauerbrenner, wie die Oceania Whip-Off Championships in Rotorua, das Canadian Open Enduro Rennen der EWS und den Red Bull Joyride in Whistler weiterhin geben.

Troy Brosnan auf dem Weg zum Sieg des Canadian Open Downhill 2017

Was ist neu für 2018?

Abgesehen von der Abänderungen der Austragungsreihenfolge, wurden auch ein paar Ergänzungen bei den Events vorgenommen. Anders als 2017, wird in Rotorua und Les Gets ebenfalls ein Dual Slalom zum Programm hinzugefügt. Des Weiteren wurde der Slopestyle-Samstag wieder bei drei der vier Crankworx World Tour Events eingeführt und es wird darüber hinaus deutlich mehr Damenwettbewerbe geben als bisher.

Die mehrmalige Queen of Crankworx beim Pumptrack Training

Darren Kinnaird, der General Manager der Crankworx World Tour erklärt wie die Neuerungen zu Stande kamen:

"Wir reden in jedem Jahr bei jedem Stopp mit den AthletInnen und den Fans, hören genau zu und versuchen, die Wünsche bereits in der nächsten Saison bestmöglich umzusetzen. Das ist es, was Crankworx so einzigartig macht."

Er hält diese Änderungen für sehr wichtig, um den Sport voranzutreiben:

"Kleine Änderungen und Anpassungen können Crankworx und den Mountainbike-Sport im Gesamten positiv beeinflussen."

Emil Johansson bei seinem ersten Auftritt mit Red Bull Helm in Whistler und einem unglaublichen zweiten Platz beim Joyride

Die Termine

Crankworx Rotorua: 17.-25. März

Crankworx Innsbruck: 13.-17. Juni

Crankworx Les Gets: 20.-24. Juni

Crankworx Whistler: 10.-19. August

Tickets

Ab Dezember wird der Vorverkauf von Tickets zum Spezialpreis für das Crankworx Rotorua eröffnet. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Eintritt bei den meisten Events in Innsbruck, Les Gets und Whistler bei kostenlos. Es heißt also jetzt schon: Datum fett im Kalender anstreichen, Urlaubsantrag stellen und Flug an den jeweilige Ort buchen.

Sam "Blinky" Blenkinsop stylisch wie immer auf der Rennstrecke des Canadian Open Downhill Rennens

Livestream

Für 2018 werden sogar mehr Events als bisher Live auf Crankworx zu verfolgen sein. Wer also nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit nahezu jedes Event im Livestream zu verfolgen. Zudem werden alle Wettbewerbe der Tripple Crown of Slopestyle Live und exklusiv auf Red Bull TV und cranworx.com zu verfolgen sein. Und sollte man einmal ein Event verpasst haben, stehen die Aufnahmen nachträglich als Video-On-Demand zu Verfügung.

In den kommenden Wochen werden die vorläufigen Programme der vier Stops veröffentlicht.

Endlose Airtime stehen bei Crankworx Events immer ganz oben auf der Liste

Und zum Schluss gibt es hier den Highlight Clip vom Crankworx Whistler Joyride:

Alle weiteren Änderungen und Informationen zur Crankworx Tour findest du hier.

