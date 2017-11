Der Absolut Park öffnet dieses Wochenende!

Jörg Angeli -

Es ist soweit, der Absolut Park Flachauwinkl startet an diesem Samstag, den 25. November 2017, in die neue Wintersaison. Alle Infos.

Absolut Park Flachauwinkl - Opening 17/18



Am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November 2017 eröffnet der Absolut Park Flachauwinkl. Die Obstacles in der Beginner und der Medium Line, ein großer Kicker und der Jib Park sind bereits geshaped, damit ihr frühzeitig in die neue Wintersaison starten könnt. Natürlich fährt an diesem Wochenende auch schon die Absolut Shuttle.

Die Champion Shuttle bringt euch an beiden Tagen von Kleinarl zur Bubble Shuttle, zur Powder Shuttle und zur Absolut Shuttle — dort erwartet euch neben den ersten Park Obstacles auch eine perfekt präparierte Piste mit guter Schneelage. Der Shuttleberg ist damit übrigens eines der ersten offenen Skigebiete in Österreich.

Früher Start dank winterlichem Wetter

Schneefall und durchgehende Kälte haben für gute Bedingungen im Absolut Park Flachauwinkl gesorgt.

Die letzten Wochen hat es in Flachauwinkl und Kleinarl nicht nur regelmäßig geschneit, es war auch durchgehend kalt. Dadurch konnten die Bergbahnen kontinuierlich beschneien, sodass auf den Pisten eine gute Unterlage vorhanden ist. Den ersten Ski- und Snowboard-Tagen des Winters steht also nichts mehr im Weg.

Eröffnung des ganzen Skigebiets Anfang Dezember

Am 2. Dezember öffnet das gesamte Skigebiet Flachauwinkl-Kleinarl mit sechs Bahnen.

Am Samstag, den 2. Dezember, eröffnet der gesamte Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl mit allen sechs Bahnen und bleibt durchgehend geöffnet. Im Absolut Park werden täglich weitere Obstacles aufgebaut.

Die neue Lumberjack Shuttle nimmt ihren Betrieb vor Weihnachten auf: Nach dem letzten technischen Check ist Freitag, der 23. Dezember 2017 als erster Betriebstag geplant.

Über weitere Inbetriebnahmen und Änderungen informiert euch der Absolut Park auf der Absolut Park Facebook Seite und auf der Absolut Park Webseite.

Die Shape-Crew ist bereit für die Saison im Absolut Park - seid ihr es auch?!

