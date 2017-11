Deutschlands erster Surf-Podcast

Melanie Schönthier -

Englische Podcasts, die sich mit dem Surfen beschäftigen, gibt es viele. Nun hat der Deutsche Thomas Zielinski auf seinem Blog Get Wet Soon die erste deutsche Surf-Podcast-Reihe veröffentlicht. Wir empfehlen: Unbedingt mal reinhören!

Wer oder was ist Get Wet Soon?

Get Wet Soon ist ein Blog, der von Thomas Zielinski ins Leben gerufen wurde. Der in Hamburg lebende Texter und Fotograf, der als Surf- und Yogalehrer auch mehrmals im Jahr eigene Surf- und Yoga-Retreats veranstaltet, schreibt dort über alles, was mit dem Surfen, Spiritualität und Kreativität zu tun hat. Jetzt gibt es seinen Blog auch in Audio-Form – als Podcast. Zu hören gibt es Interviews mit deutschen und internationalen Surfern, Fotografen, Filmern und Künstlern.

Worüber wird in den Podcasts gesprochen?

Mit dem wohl bekanntesten Surf- und Abenteuer-Fotografen der Welt, Chris Burkard, spricht Thomas beispielsweise über Dharma (für alle, die sich wie wir fragen, was das sein soll – die Antwort gibt's im Podcast!), Fotografie und seinen brandneuen Surffilm "Under An Arctic Sky", der einem Jahrhundertsturm in Island folgt. Zu Wort kommt auch der österreichische Filmemacher Andreas Jaritz, der nach "The Old, The Young and The Sea" gerade seinen zweiten Film, "Beyond" herausgebracht hat und verrät, welche Abenteuer das Team bei den Dreharbeiten in Afrika erlebte. Und die deutsche Surferin und Bloggerin Pana erzählt, wie sie es schafft, seit 2014 mit nichts als ihrem Surfboard und Laptop um die Welt zu reisen.

Prime-Surfing-Fazit:

Absolut hörenswert! Vielen der Themen ist man zwar irgendwo schon begegnet, aber in den halbstündigen Podcasts kann Thomas Zielinski Fragen stellen, die sonst keiner stellt, und in die Tiefe gehen, wo sonst Platz oder Zeit fehlen.

Wie kann ich die Podcasts hören?

Ganz einfach über den Blog Get Wet Soon oder über iTunes.

© Primesports.de